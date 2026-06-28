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রাশিয়ার ৫ সবচেয়ে ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্র: ওরেশনিক থেকে পোসেইডন, পুতিন না বেচেন, না দেন কাউকে!

রাশিয়ার ৫ সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র কি জানেন? যা রাশিয়া বিশ্বের কোনও দেশকে বিক্রিও করে না। এমনকী দেয়ও না। যুদ্ধবিমান থেকে হেলিকপ্টার, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থেকে মিসাইল। সাঁজোয়া যান থেকে নৌযান! কত কী না রাশিয়া বাকিদের বিক্রি করে। তবে ভুলেও এই ৫ নয়...

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 28, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:46 PM IST
রাশিয়ার ৫ সবচেয়ে ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্র: ওরেশনিক থেকে পোসেইডন, পুতিন না বেচেন, না দেন কাউকে!
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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