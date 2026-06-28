/রাশিয়ার ৫ সবচেয়ে ভয়ংকর বিধ্বংসী অস্ত্র: ওরেশনিক থেকে পোসেইডন, পুতিন না বেচেন, না দেন কাউকে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের প্রথম ৩ মহাশক্তিধর দেশের তালিকায় আছে আমেরিকা, চিন, এবং রাশিয়া। অর্থনীতি, সামরিক শক্তি, ভূ-রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রভাবের উপর ভিত্তি করেই এই দেশগুলিকে বিশ্বের শীর্ষ শক্তিশালী দেশ হিসেবেই দেখা হয়। আর আজ জানুন রাশিয়ার ভয়ংকর ৫ শক্তিশালী অস্ত্রের সম্বন্ধে। পুতিনের দেশ যা বিক্রিও করে না কাউকে, আবার কাউকে দেয় না। চলুন আলাপচারিতা সেরা নেওয়া যাক।
১) ওরেশনিক
রাশিয়ার নতুন প্রজন্মের মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হল ওরেশনিক। যা হাইপারসনিক ওয়ারহেড বা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। পুতিনের দাবি, বিশ্বের বিদ্যমান কোনও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা বা আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই ওরেশনিককে আটকাতে পারবে না। এর পাল্লা ১০০০ থেকে ৫৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। 'ম্যাক ১০' গতিতে (ঘণ্টায় প্রায় ১২৩৮০ কিলোমিটার) ছুটে যায়। প্রায় ১.৫ মেট্রিক টন ওজনের ওয়ারহেড বইতে পারে ওরেশনিক। প্রচলিত বা পারমাণবিক ওয়ারহেড ছাড়াও ৩ থেকে ৬টি স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যভেদে সক্ষম 'রি-এন্ট্রি ভেহিকেল' বহন করতে পারে। প্রতিটির বিধ্বংসী ক্ষমতা প্রায় ১৫০ কিলোটন। মোট ৯০০ কিলোটন পর্যন্ত ক্ষমতার পারমাণবিক ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম বলেই জানা যায়, হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার তুলনায় প্রায় ৪৫ গুণ বেশি বিধ্বংসী। রাশিয়ার দাবি ওরেশনিক ৩০ থেকে ৪৪ ফুট পুরু শক্তিশালী কংক্রিটের আস্তরণের নীচে থাকা লক্ষ্যবস্তুকেও ধ্বংস করতে পারে। লঞ্চের পরপরই এটি অরক্ষিত বা আঘাতযোগ্য থাকে, মানে প্রাথমিক পর্যায় ওরেশনিককে ছুঁতে না পারলে,পরে টার্মিনাল স্টেজে তা একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে যাবে।
২) বুরেভেস্তনিক
বুরেভেস্তনিক- পারমাণবিক শক্তিচালিত রাশিয়ার ভয়ংকর এক আন্তঃমহাদেশীয় ক্রুজ মিসাইল। কার্যত অসীম পাল্লার এই বুরেভেস্তনিক! এমনই দাবি রাশির। পুতিন বারবার এই মিসাইলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, ২১ শতকে কৌশলগত ভারসাম্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বুরেভেস্তনিকের জন্ম। শত্রুপক্ষের মিসাইল ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বুরেভেস্তনিক। রাশিয়ার মতে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম বুরেভেস্তনিক। ২০২৫ সালের ২১ অক্টোবর এই বিধ্বংসী মিসাইলের শেষ পরীক্ষা হয়েছিল। এই মিসাইল ১৫ ঘণ্টায় ১৪০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে বলেও জানা যায়। প্রচলিত ক্রুজ মিসাইলগুলি যেখানে এভিয়েশন ফুয়েল বা কঠিন প্রোপেল্যান্টের সাহায্যে চলে, সেখানে বুরেভেস্তনিক পারমাণবিক প্রপালশন বা চালিকাশক্তি ব্যবস্থা ব্যবহার করে বলে জানা যায়। এর আনুমানিক গতি ঘণ্টায় ৮৫০ থেকে ১৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে।
৩) পোসেইডন
পোসেইডন আসলে চালকবিহীন এক ডুবোযান। দেখতে গেলে সুপার-টর্পেডোও বলা হয়। 'স্ট্যাটাস-৬' বা 'ক্যানিয়ন' নামেও পরিচিত পোসেইডন। শত্রুপক্ষের বন্দর, নৌঘাঁটি, বিমানবাহী রণতরীর আক্রমণকারী দল এবং উপকূলীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মার্চের কথা। ভ্লাদিমির পুতিন তার নতুন ছ'টি সুপার-অস্ত্রের কথা বলেছিলেন। পোসেইডন ছিল তারই একটি। ২০২২ সালের মে মাসে এক রাশিয়ান টিভি সঞ্চালকের দাবি আবার চমকে দিয়েছিল। পোসেইডন নাকি ৫০০ মিটার উঁচু তেজস্ক্রিয় সুনামির সৃষ্টি করে ব্রিটেনকে ডুবিয়ে দিতে পারে। রাশিয়া জানিয়েছে যে, নিঃশব্দে চলাচল এবং অত্যধিক গতির কারণে পোসেইডনকে শনাক্ত করা কঠিন। জানা গিয়েছে যে, ১০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ডুব দিতে সক্ষম এবং প্রচলিত কিংবা পারমাণবিক—উভয় ধরনের ওয়ারহেড বহন করতে পারে।
৪) আরএস-২৮ সারমাট
রাশিয়ার পঞ্চম-প্রজন্মের কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা আরএস-২৮ সারমাট। যা আশির দশকের শেষের দিক থেকে কাজ করা পুরনো আর-৩৬এম ভোয়েভোদা মিসাইলকে প্রতিস্থাপন করার উদ্দেশ্যে তৈরি। পুতিন ২০১৮ সালে জানিয়ে ছিলেন যে, সম্পূর্ণ ভাবে অভ্যন্তরীণ ভাবে উত্পাদিত উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ১০ টন পর্যন্ত ওজনের পেলোড বহন করতে পারে আরএস-২৮ সারমাট। এটি পারমাণবিক এবং প্রচলিত পেলোড সহ-১০টি স্বাধীন ভাবে লক্ষ্যযোগ্য ওয়ারহেড (এমআইআরভি) বহন করতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
৫) আভানগার্ড
আভানগার্ড এক অত্যন্ত উন্নত হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকেল। যা ম্যাক ২৭ থেকে ম্যাক ৩০—অর্থাৎ ঘণ্টায় ৩২০০০ কিলোমিটারেরও বেশি গতিতে উড়তে পারে। প্রচলিত ব্যালিস্টিক মিসাইলের বিপরীতে, আভানগার্ড 'বুস্ট-গ্লাইড' পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর নিজস্ব কোনও চালিকাশক্তি বা প্রপালশন ব্যবস্থা নেই। বরং এটি আরএস-২৮ সারমাটের মতো ভারী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইলের উপর বসিয়ে উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রায় ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায়, অর্থাৎ মহাকাশের প্রান্তসীমার কাছাকাছি—পৌঁছনোর পর, গ্লাইড ভেহিকেল তার বাহক মিসাইল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে এবং হাইপারসনিক গতিতে দিক পরিবর্তন বা কৌশলগত চালনা করতে থাকে। ওড়ার সময়ে আঁকাবাঁকা পথে চলার মাধ্যমে দিক পরিবর্তনের করে। যার উদ্দেশ্যই শত্রুপক্ষের জন্য আভানগার্ড শনাক্ত করা ও মাঝপথে ধ্বংস করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলা। আভানগার্ড প্রচলিত কিংবা পারমাণবিক—উভয় ধরনের ওয়ারহেড বা যুদ্ধাস্ত্র বহন করতে সক্ষম।
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(এই প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ রূপে রুশ আধিকারিক এবং রাষ্ট্রীয় সূত্রের দাবি ও বিবৃতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। জি ২৪ ঘন্টা আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণ ভাবে এগুলির কোনওটিই সমর্থন বা অস্বীকার করে না)