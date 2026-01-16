Sanjay Dutt Buys Tesla Cybertruck: ৫০০০০০০ টাকায় কী কিনলেন সঞ্জয় দত্ত? টিনের খোলের মতো দেখতে গাড়ির কী কী বৈশিষ্ট্য? কেন বিশ্বের চর্চায়?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sanjay Dutt Buys Tesla Cybertruck: ৫০০০০০০ টাকায় কী কিনলেন সঞ্জয় দত্ত? টিনের খোলের মতো দেখতে গাড়ির কী কী বৈশিষ্ট্য? কেন এই গাড়ি নিয়ে সারা বিশ্বে চর্চা? 

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 16, 2026, 09:10 PM IST
কৃত্তিম মেধায় প্রণীত প্রচ্ছদের এই ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড সুপারস্টার সঞ্জয় দত্ত (Sanjay Dutt) আবারও খবরের শিরোনামে। তবে এবার কোনও সিনেমার দৃশ্য বিজ্ঞাপন, স্টান্ট বা জনসমক্ষে উপস্থিতির কারণে নয়। সম্প্রতি সঞ্জু বাবাকে মুম্বইয়ের রাস্তায় এমন এক গাড়িতে দেখা গিয়েছে, যা মুহূর্তেই সবার নজর কেড়েছে। আশেপাশের লোকজন সঞ্জয়ের গাড়ি দেখার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোবাইল ফোন বের করে সেই গাড়ির ভিডিয়ো বন্দিও করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই ভিজুয়াল অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। প্রথম দেখায় Mahindra BE 6-এর মতো মনে হলেও, ভারতীয় রাস্তায় কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না এই গাড়ি। ফলে দ্রুতই সবার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

সঞ্জয় দত্ত কিনেছেন টেসলা সাইবারট্রাক!

সুরাতের হিরে ব্যবসায়ী লাভজি ডালিয়া ভারতের প্রথম টেসলা সাইবারট্রাক কিনেছিলেন।তারপর দ্বিতীয় সাইবারট্রাকটি কিনেছিলেন চেন্নাইয়ের বিলিয়োনেয়ার রিয়েল এস্টেট জায়ান্ট আদিত্যরাম। আর এলন মাস্কের টেসলার তৈরি চর্চিত সাইবারট্রাকের ভারতে তৃতীয় মালিক হলেন সঞ্জয়। এমনই রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে। এখনও টেসলা ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাইবারট্রাক বিক্রি করা শুরু করেনি। বাইরে থেকেই তা আনাতে হয়। গাড়িটি ব্যক্তিগত আমদানির মাধ্যমেই দেশে আসছে। ভারতীয় বাজারে যার দাম প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। যা এই গাড়িকে আরও বিশেষ করেছে। সেলিব্রিটি এবং শৌখিন সংগ্রাহকরাই মূলত সাইবারট্রাকের গ্রাহক।

টেসলা সাইবারট্রাক কেন এত অনন্য?

টেসলা সাইবারট্রাক প্রচলিত পিকআপ ট্রাকের মতো নয়। এর বাইরের অংশটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। যা এটিকে এক সাঁজোয়া গাড়ির মতো চেহারা দিয়ছে। এই সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক গাড়িতে উন্নত প্রযুক্তি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্টিয়ার-বাই-ওয়্যার সিস্টেম, রিয়ার হুইল স্টিয়ারিং এবং কেবিনের ভিতরে বিরাট বড় টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে। এটিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাওয়ার আউটলেটও রয়েছে, যা সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বজুড়ে সাইবারট্রাকের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ এর সাহসী ডিজাইনের প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যরা এর কার্যকারিতা, দৃশ্যমানতা এবং ড্রাইভিং আরাম নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। স্টিলের বডিতে আঙুলের ছাপ এবং এর অস্বাভাবিক আকৃতি নিয়েও ব্যাপক ভাবে সমালোচনা হয়েছে। আমেরিকায় সাইবারট্রাকের দাম শুরু হয় প্রায় ৮০০০০ ডলার থেকে। এবং এর উচ্চতর ভ্যারিয়েন্টগুলির দাম আরও বেশি। অনুমান অনুসারে ভারতে এক্স-শোরুম মূল্য প্রায় ৫০.৭০ লক্ষ টাকা। টেসলা ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাইবারট্রাক বিক্রির মূল্য নির্ধারণের কোনও পরিকল্পনা ঘোষণা করেনি। যার ফলে এই ধরনের ব্যক্তিগত আমদানি বিরল এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

'ধুরন্ধর' এর সাফল্য

সঞ্জয় দত্তের ঘরে সাইবারট্রাক এমন এক সময়ে এসেছে, যখন তাঁর অভিনীত সাম্প্রতিক ছবিধুরন্ধরবিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাফল্য উপভোগ করছে এই ছবিতে রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদি এবং সারা অর্জুনও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেনআদিত্য ধর পরিচালিত ছবিটি তার রোমাঞ্চকর গুপ্তচরবৃত্তির গল্প, তীব্র অ্যাকশন এবং শক্তিশালী অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছে সিনেমায় সঞ্জয়কে সিন্ধু পুলিশের এক তীব্র ব্যক্তিত্বসম্পন্নদাপুটে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তা এসপি চৌধুরী আসলামের চরিত্রে পাওয়া গিয়েছেসঞ্জয়ের চরিত্রটি বাস্তব জীবনের পাকিস্তানি এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ চৌধুরী আসলাম খানের উপর ভিত্তি করে তৈরিযিনি আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাংদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের জন্য পরিচিত ছিলেন

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Sanjay Dutt Buys Tesla CybertruckTesla CybertruckCybertruck
