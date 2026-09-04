মহাকাশে মোদীর ভারতের 'চোখ'! ISRO-র ইতিহাসে কাঁপছে পাক-চিন! ২৪ ঘণ্টা নজরদারির হাতে-গরম ছবি তুলবে আর পাঠাবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকাশ গবেষণায় ভারতের আবার মাইলস্টোন। ঐতিহাসিক এই শুক্রবার লেখা থাকবে 'রেড লেটার ডে' হিসেবেই। ভারতের প্রথম ‘ইমেজিং স্যাটেলাইট’ ইওএস-০৫ (জিস্যাট-১এ)-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। শুক্র ভোরেই এসেছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ২.৫৫ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিএসএলভি-এফ১৭ রকেটের মাধ্যমে ২৩০০ কেজির উপগ্রহকে সফল ভাবে মহাকাশের নির্দিষ্ট ‘সাব-জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট’-এ স্থাপন করা হয়েছে ৷ স্পেসপোর্ট থেকে উৎক্ষেপণের প্রায় ১৮ মিনিট পর ইসরো এই ঘোষণা করেছে। মিশনের সঙ্গে যুক্ত একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী এই উপগ্রহটিকে 'আই ইন দ্য় স্কাই' (আকাশে চোখ) হিসেবে অভিহিত করেছেন। এটি রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক ছবি সরবরাহ করবে এবং কৃষি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে সাহায্য় করবে। ইসরোর জিএসএলভি-এফ ১৭ রকেটটির উচ্চতা ৫১.৭ মিটার। উৎক্ষেপণের সময় এর ওজন ছিল প্রায় ৪২ কোটি ৫ লাখ কেজি। যা ভারতের অন্যতম বৃহৎ কার্যকরী উৎক্ষেপণযান হিসেবেই জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসে।
কী বলছেন মিশনের পরিচালক?
জিএসএলভি-এফ১৫ রকেট মিশনের পরিচালক থমাস কুরিয়ান জানিয়েছেন যে, জিএসএলভি-র মাধ্যমে জিটিও বা সাব-জিটিওকক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা এটিই এ যাবৎকালের সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ। কুরিয়ানের সংযোজন, 'এটি আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের এক মুহূর্ত। জিএসএলভি সফল ভাবে তার ১৯তম মিশন সম্পন্ন করেছে। এটি ইওএস-০৫ উপগ্রহটিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে, যা একটি আর্থ অবজারভেশন বা পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ এবং এর গঠনশৈলী অনন্য—এটি প্রায় তাৎক্ষণিক বা 'নিয়ার-রিয়াল-টাইম' ছবি তুলতে সক্ষম।
ইমেজিং স্যাটেলাইট’ ইওএস-০৫ কী কী করবে?
নিরবচ্ছিন্ন ও রিয়াল-টাইম পর্যবেক্ষণ: পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৬০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থান করায় এটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর স্থির থাকে; ফলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উপগ্রহের উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই ভারতীয় ভূখণ্ড, মহাসাগর ও সীমান্তগুলির উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা সম্ভব হবে।
দুর্যোগে দ্রুত সাড়া দেওয়া: ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও দাবানলের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর দ্রুত নজর রাখার জন্য এটি ঘন ঘন এবং প্রায় তাৎক্ষণিক ছবি (গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ক্ষেত্রে প্রতি ৫ থেকে ১০ মিনিটে) সরবরাহ করে।
উন্নত অপটিক্যাল ও স্পেকট্রাল ইমেজিং: দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড এবং শর্ট-ওয়েভ ইনফ্রারেড ব্যান্ডজুড়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উচ্চ-রেজোলিউশন অপটিক্স এবং মাল্টি-স্পেকট্রাল ও হাইপার-স্পেকট্রাল সেন্সর দ্বারা সজ্জিত এই ইওএস-০৫।
সম্পদ ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ: কৃষি, বনজ সম্পদ, তুষার ও হিমবাহ, মাটির গুণমান এবং মেঘের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের সক্ষমতাও বাড়াবে।
কৌশলগত নজরদারি সর্বক্ষণ: সীমান্ত ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কার্যকলাপের উপর নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত পরিসরের নজরদারি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে।
কী বলছেন মোদী
ইসরোর সফল উৎক্ষেপণের প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বলেছেন, ভারতের মহাকাশ সক্ষমতা ক্রমশ নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে। এর ফলে বিশ্বমঞ্চে মহাকাশ শক্তি হিসেবে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স বার্তায় ইসরোকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছেন, 'ইসরোর আরেকটি অসাধারণ সাফল্য এবং আমাদের দেশের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথে ভারতের প্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট ইওএস-০৫ বহনকারী জিএসএলভি-এফ ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতীয় মহাকাশ সেক্টরে উৎকর্ষ, উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান সক্ষমতারই প্রতিফলন। ইসরো এবং ভারতীয় শিল্পের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব আমাদের মহাকাশ কর্মসূচিতে নতুন শক্তি ও মাত্রা যোগ করছে এবং সমগ্র মহাকাশ ইকোসিস্টেম জুড়ে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।' ইসরোর ভাঁড়ারে ১৮টিরও বেশি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট আছে বটে তবে এই নজরদারি উপগ্রহ এই প্রথম।
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