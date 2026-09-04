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মহাকাশে মোদীর ভারতের 'চোখ'! ISRO-র ইতিহাসে কাঁপছে পাক-চিন! ২৪ ঘণ্টা নজরদারির হাতে-গরম ছবি তুলবে আর পাঠাবে...

এবার মহাকাশে বসল মোদীর ভারতের 'চোখ'! ISRO-র ইতিহাসে কাঁপছে পাক-চিনও! ২৪ ঘণ্টা নজরদারির মিনিটে-মিনিটে হাতে-গরম ছবি। খবর দেবে হিমালয়েরও

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:17 PM IST
মহাকাশে মোদীর ভারতের 'চোখ'! ISRO-র ইতিহাসে কাঁপছে পাক-চিন! ২৪ ঘণ্টা নজরদারির হাতে-গরম ছবি তুলবে আর পাঠাবে...
Image Credit: ইসরোর কামাল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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