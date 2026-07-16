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বিরাট খবর: এবার রাত বারোটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যাবে দেশের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ, সরকারের বড় সিদ্ধান্তে তুলকালাম

Social Media Curfew: নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১২টা বাজলেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য ব্লক বা বন্ধ হয়ে যাবে। এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST
বিরাট খবর: এবার রাত বারোটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যাবে দেশের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ, সরকারের বড় সিদ্ধান্তে তুলকালাম
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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