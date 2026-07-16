/বিরাট খবর: এবার রাত বারোটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যাবে দেশের সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ, সরকারের বড় সিদ্ধান্তে তুলকালাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি তরুণ প্রজন্মের আসক্তি বিশ্বজুড়ে এক বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের (United Kingdom) ১৬-১৭ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।
এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মকে সামাজিক মাধ্যমের গ্রাস থেকে দূরে রাখতে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক নজিরবিহীন পন্থা অবলম্বন করতে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। ঘোষণা করা হয়েছে, ১৬ ও ১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য রাতে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপে বিশেষ ‘কারফিউ’ (Social Media Curfew) জারি করা হবে।
কী এই সোশ্যাল মিডিয়া কারফিউ?
নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী, রাত ১২টা বাজলেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী ব্যবহারকারীদের জন্য ব্লক বা বন্ধ হয়ে যাবে। এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত। অর্থাৎ, রাতের এই ৬ ঘণ্টা কিশোর-কিশোরীরা কোনওভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, এই নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাপগুলির ‘অটো-প্লে ভিডিও’-র মতো আকর্ষণীয় ফিচারগুলিও সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে, যাতে ব্যবহারকারীরা স্ক্রিনের সামনে বাড়তি সময় নষ্ট না করে।
কেন এই কড়া পদক্ষেপ?
যুক্তরাজ্যের প্রযুক্তি মন্ত্রী লিজ কেন্ডাল জানিয়েছেন যে, তরুণদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যেই এই নতুন বিধিনিষেধ চালু করা হচ্ছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের বিশ্বাস, এই নিয়মের ফলে কিশোর-কিশোরীদের অভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। রাতে ফোন ঘেঁটে সময় নষ্ট না করলে তারা প্রয়োজনীয় ঘুম সম্পূর্ণ করতে পারবে। এর ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর হবে এবং তারা স্কুল ও কলেজের পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারবে। পাশাপাশি, ভার্চুয়াল দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বাস্তব জীবনে ‘কোয়ালিটি টাইম’ কাটানোর সুযোগ পাবে তারা।
কবে থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম?
জানা গিয়েছে, এই সংক্রান্ত বিলটি এ বছরই যুক্তরাজ্যের সংসদে পেশ করা হবে। সেখানে অনুমোদন মেলা মাত্রই আগামী বছরের শুরু থেকে এই নতুন আইনটি দেশজুড়ে কার্যকর হতে পারে। ব্রিটিশ প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আইনটি বলবৎ হওয়ার পর এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনওরকম শিথিলতা দেখানো হবে না এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে অত্যন্ত কঠোরভাবে এই নিয়ম মেনে চলতে হবে।
বিতর্কের ঝড়
শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা মাথায় রেখেই যুক্তরাজ্যে এই কড়াকড়ি করা হচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে থাকা বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, সোশ্যাল মিডিয়া মূলত ছোটদের জন্য তৈরি করা হয়নি এবং এর ক্রমাগত ব্যবহার কম বয়সীদের মধ্যে ডিপ্রেশন (অবসাদ), ওবিসিটি (স্থূলতা) ও অ্যাংজাইটির (দুশ্চিন্তা) মতো গুরুতর সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।
তবে এই সিদ্ধান্তের সাথে সবাই পুরোপুরি সহমত নন। সমালোচকদের একাংশের মতে, শুধুমাত্র প্রযুক্তিগতভাবে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে এই গভীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সাধারণ উপায়ে প্রবেশ বন্ধ করে দিলে, প্রযুক্তিতে দক্ষ আজকের বাচ্চারা ভিপিএন (VPN) বা অন্য কোনও বিকল্প উপায়ের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশের পথ খুঁজে বের করে নিতেই পারে। ফলে আইন পাসের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিও সমান জরুরি।
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