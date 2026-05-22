/Meta layoffs: সৃষ্টিই খেল সৃষ্টিকর্তাকে, নিজের হাতে বানানো AI টুলই কাড়ল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি

Meta job cuts: সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই একে ডিস্টোপিয়ান বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ হলো, প্রযুক্তি খাতে একসময় সৃজনশীলতা ও মেধার যে কদর ছিল, তা এখন কেবল গতি এবং দক্ষতা-র সমীকরণে বন্দি হয়ে রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মেটার ঘটনা বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বের একটি নির্মম বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। সহজ কথায়,কর্মীরা এখন এক অদ্ভুত আতঙ্কে ভুগছেন। এক কর্মীর কথায়, "আমি নিজেই কি কঠোর পরিশ্রম করে আমার চেয়েও দক্ষ এআই তৈরি করছি, যা একদিন আমার চাকরিটাই কেড়ে নেবে?"
আসল ঘটনাটি কী?
এক্স হ্যান্ডেলে জুলিয়ান নামের এক ব্যক্তি পোস্ট করেন, তার দাবি, মেটা কিছুদিন আগে "এআই উইক" নামের একটি বিশেষ সপ্তাহের আয়োজন করে। সেখানে কর্মীদের নিয়মিত কাজ বন্ধ রেখে নতুন নতুন এআই টুল তৈরি করতে বলা হয়। জুলিয়ানের স্ত্রী মেটার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে রাত-দিন এক করে তেমনই একটি চমৎকার এআই টুল তৈরি করেন। কিন্তু মনে মনে তার একটাই ভয় ছিল—যে টুলটি তিনি বানাচ্ছেন, সেটিই হয়তো একদিন তার জায়গা নিয়ে নেবে।
শেষ পর্যন্ত সেই ভয়টাই সত্যি হল। টুল তৈরি শেষ হওয়ার কিছুদিন পরেই তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। যদিও মেটা অফিশিয়ালি এই দাবি স্বীকার করেনি, কিন্তু সম্প্রতি মেটায় যেভাবে ছাঁটাই চলছে, তাতে এই ঘটনা সবার মনে দাগ কেটেছে।
মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ এখন অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু এআই (AI)-এর পেছনে ছুটছেন। ভেতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মেটার বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে মেটা এখন বড় বড় টিম ভেঙে ছোট ছোট দল বা "এআই পড" তৈরি করছে। তাদের কথা পরিষ্কার—কম মানুষ থাকবে, কাজ দ্রুত হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭,০০০ কর্মীকে তাদের পুরোনো কাজ থেকে সরিয়ে এআই প্রজেক্টে যুক্ত করা হয়েছে।
মেটা এই বছর এআই-এর পেছনে প্রায় ১০০ থেকে ১৪৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করার পরিকল্পনা করছে। অথচ কর্মী ছাঁটাই করে তাদের সাশ্রয় হবে মাত্র ৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, মেটা এখন মানুষের চেয়ে এআই-এর ওপর বেশি ভরসা করছে। মেটা যখন এআই-কে আরও উন্নত করার জন্য কর্মীদের ব্যক্তিগত ডিভাইসের ডেটা ব্যবহার করতে চায়, তখন ১,০০০-এরও বেশি কর্মী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পিটিশনে সই করেন। কর্মীরা এখন কোম্পানিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।
কেন এই ঘটনা সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে?
আগে ধারণা করা হত, এআই শুধু কারখানার শ্রমিক বা সাধারণ কাজ করা মানুষদের বিকল্প হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যারা অনেক পড়াশোনা করে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার বা ম্যানেজার হয়েছেন, এআই তাদের কাজও খুব সহজে করে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় ভয়ের জায়গা হল, কোম্পানিগুলো এই এআই-কে শক্তিশালী করার জন্য কর্মীদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকেই ব্যবহার করছে, আর কাজ ফুরিয়ে গেলে তাদেরই ছাঁটাই করে দিচ্ছে। মেটার এই পরিস্থিতি পুরো বিশ্বের চাকরিজীবীদের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা। প্রযুক্তি যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে শুধু 'কঠোর পরিশ্রম' করাই এখন চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়।
