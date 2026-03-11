English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sheshnaag-150 Drone: আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুঁসছে 'শেষনাগ', ১০০০ কিলোমিটার দূরের শত্রুও এবার সেনার এক ছোবলে ছবি

Sheshnaag-150 Drone: আধুনিক আকাশ যুদ্ধ বদলে দিয়েছে যুদ্ধের সংজ্ঞা। আর এখানেই দরকার আত্মঘাতী ড্রোন। আর এবার আস্ফালন করছে 'শেষনাগ-১৫০' ড্রোন

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 11, 2026, 06:50 PM IST
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরানের মাত্র ২০০০০ ডলারের ড্রোন ৪ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন মিসাইলকে বলে বলে গোল দিয়েছে। ইউএস-ইসরায়েলের যৌথ হামলার বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ইরানের শাহেদ সিরিজের (১৩১, ১৩৬) কামিকাজে ড্রোন। যে ড্রোন বানানোর খরচ অনেকটাই কম, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে গিয়ে হাজার-হাজার কিলোমিটার দূরে নির্ভুল আঘাত করেছে। এখন অনেকেরই প্রশ্ন-ভারতের কাছে কি এরকম ইরানের মতো কোনও 'লো কস্ট কিলার কামিকাজে' ড্রোন আছে? যার উত্তর-'হ্যাঁ' এবং 'শেষনাগ-১৫০' ড্রোন (Sheshnaag-150 Drone)

'শেষনাগ-১৫০' ড্রোন

ভারতীয় সেনার হাতে আসছে দূরপাল্লার, কৃত্তিম মেধা চালিত আত্মঘাতী 'শেষনাগ-১৫০' ড্রোন। যা তৈরি করছে বেঙ্গালুরুর স্টার্টআপ সংস্থা নিউস্পেস রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজিস ওরফে এনআরটি। ডিপ স্ট্রাইক, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে ওস্তাদ  'শেষনাগ-১৫০'। শত্রুর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতেই এর নকশা। যুদ্ধে ঝাঁক আক্রমণ কৌশলে করবে কিস্তিমাত। অপারেশন সিঁদুরের পর বোঝা গিয়েছে যে, আধুনিক আকাশ যুদ্ধে কম খরচে তৈরি ড্রোন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে গিয়েছে। হিন্দু পুরাণে এক মহাশক্তিশালী দেবনাগই হল শেষনাগ। তাঁকে অনেক সময় অনন্তনাগ বা অনন্ত নামেও ডাকা হয়। পুরাণ অনুযায়ী শেষনাগের অসংখ্য ফণা রয়েছে (অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে ১০০০ ফণা রয়েছে)। পৃথিবীকে নিজের ফণার উপর রেখেছেন শেষনাগ। এমন বিশ্বাসই প্রচলিত। যখন বিষ্ণু ক্ষীরসাগরে বিশ্রাম নেন, তখন তিনি শেষনাগের কুণ্ডলীর উপর শয়ন করেন। শেষনাগকে ধৈর্য-স্থিরতা এবং অসীম শক্তির প্রতীক বলা হয়। শেষনাগকে উৎসর্গ করেই এই ড্রোনের নামকরণ।

মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্পেসিফিকেশন

পাল্লা: ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম 'শেষনাগ-১৫০'।

এন্ডিউরেন্স:  টানা পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় আকাশে উড়ে থাকতে পারে 'শেষনাগ-১৫০' ।

পেলোড (Payload): ২৫–৪০ কেজি ওজনের ওয়ারহেড বহন করার ক্ষমতা রয়েছে 'শেষনাগ-১৫০'-র।

মাত্রা (Dimensions): 'শেষনাগ-১৫০'-র দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৮ মিটার এবং ডানার বিস্তার প্রায় ৩.৫ মিটার।

ওজন (Weight): শেষনাগ-১৫০'-র ওজন প্রায় ১৫০ কেজি।

ইঞ্জিন (Engine): ৩০ হর্সপাওয়ারের ওয়্যাঙ্কেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যার ফলে এটি ঘণ্টায় প্রায় ১৮০ কিলোমিটার গতিতে উড়তে পারে।

নেভিগেশন (Navigation): এতে স্বয়ংক্রিয় AI-ভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা রয়েছে, যা GPS না থাকলেও (GPS-denied পরিবেশে) কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

মূল বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা

ঝাঁক প্রযুক্তি: সমন্বিত ঝাঁকের মধ্যে কাজ করার জন্য নকশা করা হয়েছে, যা একাধিক ড্রোনকে প্রতিরক্ষা এড়াতে এবং একই সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম।

লঘু যুদ্ধাস্ত্র: আক্রমণ শুরু করার আগে লক্ষ্যবস্তু এলাকার উপর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম।

ভূমিকা: প্রাথমিকভাবে পরিকাঠামো, সামরিক যানবাহন এবং কর্মীদের উপর গভীর আঘাতের জন্য ব্যবহৃত। সেই সঙ্গে ISR (গোয়েন্দা, নজরদারি এবং পরিদর্শন-পরিক্রমা)।

অপারেশনের জরুরি: বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত অনুরূপ কম খরচের দীর্ঘ-পাল্লার ড্রোনের বিপরীতে তৈরি।

লঞ্চ: ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম উড়েছে  'শেষনাগ-১৫০'। 

 

