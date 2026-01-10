English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  প্রযুক্তি
Smart Recruitment by AI: স্মার্ট নিয়োগ, বৃহত্তর প্রভাব: কেন রিক্রুটাররা হয়ে উঠছেন ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

AI in Hiring: বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ায় নিয়োগের সংজ্ঞা দ্রুত বদলে দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI। আগে যেখানে দ্রুত শূন্যপদ পূরণ করাই ছিল রিক্রুটারদের প্রধান কাজ, এখন সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে 'স্মার্ট নিয়োগ' এবং ব্যবসার ওপর তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব। জি মিডিয়া ও লিংকডইনের বিশেষ সিরিজ ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জেডি’-তে উঠে এসেছে এই পরিবর্তনের নানা দিক।

রজত মণ্ডল | Updated By: Jan 10, 2026, 11:11 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বদলে দিচ্ছে নিয়োগের মানদণ্ড। গতি, দক্ষতা ও বিনিয়োগের রিটার্ন—এই তিনের ভারসাম্যেই এখন নিয়োগের সাফল্য নির্ধারিত হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রিক্রুটাররা কীভাবে যোগ্যতা বিচার করেন এবং নিয়োগের সাফল্য কীভাবে নির্ধারিত হয়—  তা আমূল বদলে দিয়েছে। আবেদনকারীর সংখ্যা যত বাড়ছে, নিয়োগের সময়ও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ট্যালেন্টের মানের সঙ্গে সঙ্গে। ফলে গতি, দক্ষতা এবং বিনিয়োগের রিটার্ন— এই তিনের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এই বাস্তবতায় রিক্রুটাররা ডেটাভিত্তিক প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর আরও বেশি নির্ভর করছেন। বিপুল আবেদন বাছাই করার বদলে তাঁরা এখন বেশি সময় দিচ্ছেন প্রার্থীর প্রকৃত মূল্য নির্ধারণে। ভারতে ৫২ শতাংশ রিক্রুটার স্মার্ট নিয়োগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এর ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রিক্রুটারদের ট্যালেন্টের আসল সংকেত এবং ব্যবসার সঙ্গে উপযুক্ততার সবচেয়ে কার্যকর ফিল্টারে পরিণত করছে।

জি মিডিয়া ও লিংকডইনের বিশেষ সিরিজ ‘বিয়ন্ড এআই, সিভি ও জেডি’–র প্রথম পর্বে এই পরিবর্তনের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন ভারতে লিংকডইন ট্যালেন্ট অ্যান্ড লার্নিং সল্যুশনসের প্রধান রুচি আনন্দ  এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন ।তাঁদের বক্তব্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রিক্রুটারদের অগ্রাধিকার নতুন করে সাজাচ্ছে, নিয়োগের সাফল্যের মাপকাঠি বদলে দিচ্ছে এবং তাঁদের কৌশলগত ট্যালেন্ট পরামর্শদাতার ভূমিকায় নিয়ে যাচ্ছে।

দ্রুত নিয়োগ ভালো, স্মার্ট নিয়োগ আরও ভালো, আর ব্যবসার লক্ষ্য মাথায় রেখে নিয়োগ এখন সবচেয়ে জরুরি
আজকের রিক্রুটারদের কাজের ধরন আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লিংকডইনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে রিক্রুটারদের প্রধান অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে— স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতাসম্পন্ন উচ্চমানের প্রার্থী খোঁজা (৫২ শতাংশ), স্মার্ট নিয়োগ প্রযুক্তি গ্রহণ (৫২ শতাংশ) এবং একই সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে নিয়োগে বিনিয়োগের রিটার্ন প্রমাণ করা (৪৬ শতাংশ)। এই প্রবণতা দেখাচ্ছে, লেনদেনভিত্তিক নিয়োগ থেকে সরে এসে নিয়োগকে সরাসরি ব্যবসায়িক ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করার দিকে সংস্থাগুলি এগোচ্ছে।
এই বিবর্তনটি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন রুচি আনন্দ। তাঁর কথায়,  রিক্রুটাররা এখন  নিয়োগপ্রতি খরচ  থেকে সরে এসে  কর্মীপ্রতি আয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন। অর্থাৎ, দ্রুত পদ পূরণ করাই আর মূল লক্ষ্য নয়— প্রতিটি নিয়োগ, সংস্থার জন্য কতটা পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক প্রভাব ফেলছে, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থাগুলি ক্রমে নিয়োগের সাফল্য বিচার করছে খরচ কত কম হল তার ভিত্তিতে নয়, বরং প্রতিটি নিয়োগ কর্মক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা এবং সামগ্রিক ব্যবসায়িক আউটপুট কতটা শক্তিশালী করল, তার উপর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চালিত আরও স্মার্ট ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত
গতি, মান এবং নির্ভুলতার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক টুলের ব্যবহার বাড়ছে। প্রাথমিক বাছাই ও মূল্যায়ন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগতকৃত যোগাযোগ— নিয়োগের প্রায় সব পর্যায়েই এই প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। তবে এর প্রকৃত মূল্য নির্ভর করছে মানবিক বিচারবোধ, সুশাসন এবং স্পষ্ট ভূমিকা নির্ধারণের উপর।
উইপ্রোর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন সঞ্জীব জৈন। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এমন কাজের বিবরণ তৈরি করতে সাহায্য করছে, যা জব টাইটেলের উপর নয়, বরং প্রয়োজনীয় দক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়া। এই দক্ষতাভিত্তিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রোফাইল যাচাই হওয়ায় পরিশ্রমের কাজ কমছে এবং শর্টলিস্টের মান উন্নত হচ্ছে। উইপ্রো প্রথম দফার সাক্ষাৎকারেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে, যা ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, পক্ষপাত কমায় এবং রিক্রুটারদের সময় বাঁচিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাঁর কথায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের চক্র সরিয়ে দেয়, যাতে রিক্রুটাররা সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সময় দিতে পারেন।
ভারতজুড়ে এই প্রবণতা দ্রুত জোরদার হচ্ছে। রিক্রুটাররা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দ্রুত প্রার্থী বাছাই করছেন, আরও সুচিন্তিতভাবে যোগাযোগ করছেন, প্রার্থীর অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগত রূপ দিচ্ছেন এবং পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তুলছেন।

কেন রিক্রুটাররা এখন ব্যবসার জন্য অপরিহার্য
রিক্রুটারদের আর শুধুমাত্র পরিকল্পনা রূপায়ণের সহযোগী হিসেবে দেখা হচ্ছে না। তাঁরা ক্রমে এমন কৌশলগত পরামর্শদাতার ভূমিকায় উঠে আসছেন, যাঁরা সংস্থার সক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেন। রুচি আনন্দের মতে, এই পরিবর্তন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা বহুগুণে জোরদার করেছে। দক্ষতা, নিয়োগের ধারা এবং ট্যালেন্টের গতিবিধি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকার ফলে রিক্রুটাররা কর্মশক্তি পরিকল্পনায় এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসছেন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাঁদের আরও সমৃদ্ধ তথ্যের নাগাল দিচ্ছে— যার মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুমান করতে পারছেন, ব্যবসায়িক নেতৃত্বকে পরামর্শ দিতে পারছেন এবং সংস্থার লক্ষ্য অনুযায়ী ট্যালেন্ট পাইপলাইন গড়ে তুলতে পারছেন।
লিংকডইনের গবেষণাও এই পরিবর্তনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছে। ৯০ শতাংশ রিক্রুটারের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাঁদের কৌশলগত কেরিয়ার পরামর্শদাতার ভূমিকায় উন্নীত করবে। আবার ৮৯ শতাংশের বিশ্বাস, অটোমেশন তাঁদের আরও মূল্যসংযোজক কাজে সময় দিতে মুক্ত করবে। সঞ্জীব জৈনের মতে, এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ব্যবসায়— নিয়োগের মান উন্নত হয়, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ে এবং কর্মশক্তির প্রাণবন্ততা বৃদ্ধি পায়। ফলে রিক্রুটাররা হয়ে উঠছেন সংস্থার প্রকৃত বৃদ্ধির সঙ্গী।

