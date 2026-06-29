/রাতের আকাশেই দেখা মিলবে ‘স্ট্রবেরি মুন’! কেন একে গোলাপি চাঁদ বলা হয়? জানুন

অয়ন ঘোষাল: সোমবার আকাশে দেখা যাবে 'স্ট্রবেরি মুন'! থালার মতো গোলাপি চাঁদের সাক্ষী থাকবে দেশ। আকাশপ্রেমীদের জন্য এক মহাজাগতিক ও রোমাঞ্চকর সন্ধ্যা। সোমবার জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা আর এই পুণ্য তিথিতেই আজ আকাশের বুক জুড়ে দেখা মিলবে এক মায়াবী রূপের, যার নাম 'স্ট্রবেরি মুন' (Strawberry Moon)।
কখন দেখা যাবে এই মহাজাগতিক দৃশ্য?
২৯ জুন, ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা ৮ মিনিটে চন্দ্রোদয় হবে। দেশের যে সমস্ত এলাকায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকবে এবং দৃশ্যমানতা স্পষ্ট থাকবে, সেখান থেকেই খালি চোখে দেখা যাবে এই অপূর্ব সুন্দর চাঁদ। আকাশে আজ বড়, নিটোল থালার মতো গোল চাঁদকে অনেকটা হালকা গোলাপি আভার মতো দেখাবে।
কেন এর নাম 'স্ট্রবেরি মুন'?
চাঁদের নাম স্ট্রবেরি হলেও, এর সঙ্গে ফলটির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে উত্তর আমেরিকায় বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে বুনো স্ট্রবেরি পাকতে শুরু করে। প্রাচীন আমেরিকান উপজাতিরা এই সময়টিকে চিহ্নিত করতেই জুনের পূর্ণিমার চাঁদকে এই নামে ডাকতেন। সেই ঐতিহ্য মেনেই বিশ্বজুড়ে মানুষ একে 'স্ট্রবেরি মুন' বলেন।
কেন আজ চাঁদকে এত বড় ও উজ্জ্বল দেখাবে?
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আজকের পূর্ণিমায় চাঁদ পৃথিবীর দিগন্তের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করবে। দিগন্তের কাছে থাকার কারণেই অপটিক্যাল ইলিউশন বা চোখের ভুলের জন্য এটিকে স্বাভাবিক দিনের চেয়ে অনেক বেশি বড় এবং উজ্জ্বল দেখাবে।
২০২৬ সালের স্ট্রবেরি মুনের বিশেষত্ব কী?
এই বছরের স্ট্রবেরি মুনটি উত্তর গোলার্ধে ২১ জুনের (বছরের দীর্ঘতম দিন) পর প্রথম পূর্ণিমার চাঁদ। সেই কারণে, চলতি বছর ২০২৬ সালের অন্যান্য সমস্ত পূর্ণিমার তুলনায় আজকের চাঁদ আকাশের সবচেয়ে নিচু পথ দিয়ে অতিক্রম করবে। যারফলে পুরো রাত জুড়েই চাঁদকে দক্ষিণ দিগন্তের বেশ কাছাকাছি অবস্থান করতে দেখা যাবে। তাই আজ সন্ধ্যার পর মেঘমুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই অনন্য গোলাপি চাঁদের মায়াবী রূপ উপভোগ করতে ভুলবেন না!