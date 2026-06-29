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রাতের আকাশেই দেখা মিলবে ‘স্ট্রবেরি মুন’! কেন একে গোলাপি চাঁদ বলা হয়? জানুন

Strawberry Moon 2026: দেশের যে সমস্ত এলাকায় আকাশ মেঘমুক্ত এবং দৃশ্যমানতা স্পষ্ট থাকবে সেখানে আজ দেখা যাবে স্ট্রবেরি মুন। আকাশে বড় নিটোল থালার মতো চাঁদ অনেকটা গোলাপি রঙের হবে।

Published: Jun 29, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:07 AM IST
রাতের আকাশেই দেখা মিলবে ‘স্ট্রবেরি মুন’! কেন একে গোলাপি চাঁদ বলা হয়? জানুন
Image Credit: ফোটো-পিন্টারেস্টSource: Bureau

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