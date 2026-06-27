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রাত ৯টায় সারপ্রাইজ টিমস কল! এক মিটিংয়েই বসিয়ে দিল গোটা টিমকেই

Surprise 9 PM Teams Call and fired: মার্কিন রিটেইল কোম্পানি 'হাই-ভি' (Hy-Vee) তাদের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের পুরো টিমটাকেই বসিয়ে দিয়েছে। কোনও  ক্ষতিপূরণ প্যাকেজও দেওয়া হয়নি।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:08 PM IST
রাত ৯টায় সারপ্রাইজ টিমস কল! এক মিটিংয়েই বসিয়ে দিল গোটা টিমকেই
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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