/রাত ৯টায় সারপ্রাইজ টিমস কল! এক মিটিংয়েই বসিয়ে দিল গোটা টিমকেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত ৯টায় সারপ্রাইজ টিমস কলের মেইল! মেইল দেখে সবাই যোগ দেন অনলাইন মিটিংয়ে। আর সেই এক মিটিংয়েই সব শেষ! এক মিটিংয়েই বসিয়ে দিল গোটা টিমকে। ছাঁটাই একসঙ্গে ১৫০ জন কর্মীকে।
মার্কিন রিটেইল কোম্পানি 'হাই-ভি' (Hy-Vee) তাদের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের পুরো টিমটাকেই বসিয়ে দিয়েছে। এক রাতেই ১৫০ জন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে কোনও পূর্ব নোটিস বা ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ। রাত ৯টায় টিমসে ডাকা হয় অনলাইন মিটিং। আর তাতে যোগ দিতেই সবাইকে ধরানো হয় ছাঁটাই নোটিস। হাই-ভির এক কর্মী রেডিটে এই ঘটনা শেয়ার করতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।
ছাঁটাই হওয়া সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রেডিটে 'গট লেড অফ ফ্রম হাই-ভি ওভারনাইট আফটার ১.৮ ইয়ার্স' শিরোনামে একটি পোস্ট করেন। যেখানে তিনি তাঁর কেরিয়ারের এই কঠিনতম অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার দিন রাত ৯টায় মাইক্রোসফট টিমসে কোম্পানির পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং টিমকে জরুরি মিটিংয়ে যোগ দিতে বলা হয়। তারপর মিটিং শুরু হওয়া মাত্র তাঁদের জানানো হয় যে, কোম্পানির রিস্ট্রাকচারিং বা পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাদের পুরো টিমটিকে ছাঁটাই করা হচ্ছে।
হাই-ভি থেকে ছাঁটাই হওয়া ওই আইটি কর্মী আরও জানিয়েছেন, প্রথমে ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কোম্পানিতে। তারপর পার্মানেন্ট হন। ২ বছর ধরে কোম্পানিতে সার্ভিস দেওয়ার পরেও কোনও রকম সুযোগ-সুবিধা বা সেভারেন্স প্যাকেজ দেওয়া হয়নি। বলাই বাহুল্য যে হাই-ভির এই ঘটনা আইটি পেশাজীবীদের কাছে একটা বড় ধাক্কা। হাই-ভির ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর অমিত গোয়েলও লিঙ্কডইনে এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। লিখেছেন, আমাজন, মিন্ত্রার মতো শীর্ষস্থানীয় প্রোডাক্ট কোম্পানি থেকে বাছাই করে দক্ষ কর্মীদের নিয়ে তিনি যে টিমটি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা আজ এক নিমেষেই কর্মহীন।
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