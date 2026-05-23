/TCS appraisal news 2026: TCS-এ বজ্রপাত: অ্যাপ্রাইজ়ালের পর ৫% বেতন বাড়ার বদলে কমে গেল ৩০০০ টাকা, কোন অশনি সংকেত? বড় আপডেট

TCS Big News: কোম্পানি এই আর্থিক বছরে কর্মীদের গড় বেতন ৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিল, সেখানে বহু কর্মী অভিযোগ করছেন যে সংশোধিত বেতন কাঠামোর কারণে তাঁদের মাসিক 'টেক-হোম' (হাতে পাওয়া) বেতন উল্টে কমে গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বৃহত্তম আইটি জায়ান্ট বা তথ্যপ্রযুক্তি (IT) সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS)-এর বার্ষিক মূল্যায়ন বা অ্যাপ্রাইসাল সাইকেল নিয়ে তুমুল হইচই। কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি যার খবর বাইরেও এসেছে। কোম্পানি ৫ শতাংশ গড় বেতন বৃদ্ধির (Salary Hike) ঘোষণা করলেও, নতুন বেতন কাঠামোর জেরে অনেক কর্মীর হাতে পাওয়া মাসিক বেতন (Take-home salary) উল্টে কমে গিয়েছে। এমনকি কিছু কর্মীর মাসিক বেতন প্রায় ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত কমে গিয়েছে। খুশির বদলে বড় ধাক্কা পেয়েছেন কর্মীরা-- এমনই খবর।
কোম্পানি এই আর্থিক বছরে কর্মীদের গড় বেতন ৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিল, সেখানে বহু কর্মী অভিযোগ করছেন যে সংশোধিত বেতন কাঠামোর কারণে তাঁদের মাসিক 'টেক-হোম' (হাতে পাওয়া) বেতন উল্টে কমে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন পেশাদার প্ল্যাটফর্মে ক্ষুব্ধ কর্মীরা পোস্ট করছেন-- নতুন বেতনের পর তাঁদের প্রতি মাসের বেতন প্রায় ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত কমে গেছে। অন্যদিকে, বার্ষিক সিটিসি (CTC) কমেছে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
পারফরম্যান্স ব্যান্ড এবং বেতনের তারতম্য
টিসিএস-এর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী কর্মীদের মূলত চারটি পারফরম্যান্স ব্যান্ডে (A+, A, B, এবং C) ভাগ করা হয়। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এবারের অ্যাপ্রাইজালে ব্যান্ডের ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধির হার ছিল অনেকটা এরকম:
'A+' ব্যান্ড (শীর্ষ পারফর্মার): এই ক্যাটাগরির কর্মীরা ৯ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত দ্বিগুণ অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছেন।
'A' ব্যান্ড: এই ব্যান্ডের কর্মীরা ৫ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত মাঝারি বৃদ্ধি পেয়েছেন।
'B' ও 'C' ব্যান্ড (নিম্ন ও সাধারণ পারফর্মার): সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এই স্তরের কর্মীদের মধ্যে। 'B' ব্যান্ডের কর্মীরা মাত্র ১ থেকে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছেন। আর 'C' ব্যান্ডের বহু কর্মী জানিয়েছেন, তাঁদের বেতন বাড়া তো দূরের কথা, সংশোধিত কাঠামোর পর তা মাইনাসে চলে গেছে। যেমন, 'C3A' গ্রেডের এক কর্মী অভিযোগ করেছেন, তাঁর মাসিক ইন-হ্যান্ড বেতন সরাসরি ৩,০০০ টাকা কমে গেছে।
মূল অসঙ্গতি কোথায়?
কর্মীদের এই ক্ষোভের মূল কারণ, কোম্পানির নতুন বেতন কাঠামো (Salary Restructuring)। অনেক কর্মী দেখেছেন যে, তাঁদের বার্ষিক সিটিসি (CTC) থেকে গ্র্যাচুইটি (Gratuity) অংশটিকে বাদ দিয়ে কেবল গ্রস ও নেট পে দেখানো হয়েছে, যার ফলে খাতা-কলমে মোট সিটিসি ছোট দেখাচ্ছে। এছাড়া আরেকটি বড় কারণ হলো ভ্যারিয়েবল পে বা পারফরম্যান্স বোনাসের পরিবর্তন।
আগে যে ভ্যারিয়েবল পে প্রতি মাসে বেতনের সঙ্গে দেওয়া হত, তা এখন মাসিক চক্র থেকে সরিয়ে ত্রৈমাসিক (Quarterly) বা বার্ষিক (Annual) চক্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট হাতে পাওয়া বেতনের পরিমাণ একধাক্কায় কমে গেছে।
অফিস থেকে কাজ (WFO) করার শর্ত: কর্মীদের আরেকটি বড় অভিযোগ, এবার পারফরম্যান্স পে এবং বোনাস প্রদানের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে 'ওয়ার্ক ফ্রম অফিস' (WFO) বা অফিসে উপস্থিতির নিয়মের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট দিন অফিসে যাননি, তাঁদের বোনাস কেটে নেওয়া হয়েছে।
টিসিএস কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা
কর্মীদের এই ক্ষোভ ও বিভ্রান্তির জবাবে টিসিএস-এর একজন সর্বভারতীয় সমবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও কর্মীরই গ্রস (Gross) বা নেট (Net) বেতনে কাটছাঁট করা হয়নি। মূলত ভারতের নতুন শ্রম কোড (New Labour Codes)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশজুড়ে কর্মীদের বেতনের কাঠামোকে একই সমান্তরালে আনার জন্যই এই পুনর্গঠন বা রিকনস্ট্রাকশন করা হয়েছে।
TCS-এর দাবি, নতুন সামাজিক সুরক্ষা কোডের কারণে গ্র্যাচুইটি গণনার পদ্ধতি বদলানো হয়েছে, যা ভবিষ্যতে অবসরের সময় কর্মীদের আরও বেশি আর্থিক সুবিধা দেবে। কর্মচারীরা পুরনো বেতনের সঙ্গে নতুন বেতনের তুলনা করছেন বলেই এই বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।
সিইও-র বেতন বৃদ্ধিতে হতাশ কর্মীরা
সাধারণ কর্মীদের এই বেতন হ্রাসের অভিযোগ যখন সামনে এসেছে, যখন টিসিএস-এর বার্ষিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে কোম্পানির সিইও (CEO) কে কৃতিবাসন-এর বার্ষিক পারিশ্রমিক ৬.৩% বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই বেতন একজন সাধারণ কর্মীর গড় বেতনের প্রায় ৩৩৩ গুণ। স্বাভাবিকভাবেই, শীর্ষ পদের এই বিশাল বেতন বৃদ্ধির বিপরীতে নিজেদের মাসিক আয় কমে যাওয়ায় আইটি পেশাদারদের একাংশের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)