Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /প্রযুক্তি
  • /মেধা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে: AI দাপটে চলতি বছরের ৫ মাসেই চলে গেল ১০০০০০ চাকরি, ভিলেন মাইক্রোসফট-ইনটেল

মেধা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে: AI দাপটে চলতি বছরের ৫ মাসেই চলে গেল ১০০০০০ চাকরি, ভিলেন মাইক্রোসফট-ইনটেল

Tech Layoffs: সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, এই ছাঁটাইয়ের পিছনে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এআই (AI) এবং অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কোম্পানিগুলি এখন মানুষের বিকল্প হিসেবে এআই প্রযুক্তির ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ কর্মীদের রুটি-রুজিতে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:14 PM IST
মেধা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে: AI দাপটে চলতি বছরের ৫ মাসেই চলে গেল ১০০০০০ চাকরি, ভিলেন মাইক্রোসফট-ইনটেল
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৯৬ ঘণ্টা পরেও ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের শ্মশানে প্রাণের ম্যাজিক! অন্ধকার গর্ত থেকে উদ্
Father-son Rescued23 min ago
2
Round of 3223 min ago
3
Anti Social Activities Bill45 min ago
4
Bank holidays48 min ago
5
Modi Cabinet Reshuffle54 min ago