/মেধা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে: AI দাপটে চলতি বছরের ৫ মাসেই চলে গেল ১০০০০০ চাকরি, ভিলেন মাইক্রোসফট-ইনটেল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি বা টেক কোম্পানিগুলিতে কর্মী ছাঁটাইয়ের (Tech Layoffs) ধারা অব্যাহত। ২০২৬ সালেও অত্যন্ত উদ্বেগজনক রূপ এর। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মী ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ১ লক্ষের গণ্ডি পার করে গিয়েছে।
মাইক্রোসফট (Microsoft), ইনটেল (Intel), এবং সিসকো (Cisco)-র মতো বড় বড় টেক জায়ান্টগুলো সবথেকে বেশি এই ছাঁটাই করেছে। মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), খরচ কমানোর প্রবণতা এবং বিশ্ব বাজারে প্রযুক্তির চাহিদা কমে যাওয়ার কারণেই এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজ হারাচ্ছেন।
সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, এই ছাঁটাইয়ের পিছনে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে এআই (AI) এবং অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। কোম্পানিগুলি এখন মানুষের বিকল্প হিসেবে এআই প্রযুক্তির ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ কর্মীদের রুটি-রুজিতে।
টেক দুনিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৬ সালের এই ছাঁটাই শুধু ব্যবসায় মন্দার কারণে নয়। এর পিছনে রয়েছে সুদূরপ্রসারী কিছু কৌশলগত পরিবর্তন:
এআই এর সাহায্য (AI-driven restructuring): ডেটা অ্যানালিসিস, সাধারণ কোডিং বা কাস্টমার সাপোর্টের মতো কাজগুলি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে অনেক কম খরচে এবং দ্রুত করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। ফলে কোম্পানিগুলি মানুষের বদলে এআই সিস্টেমে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে।
অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা (Automation): পুনরাবৃত্তিমূলক বা একই ধরণের কাজ (Repetitive Tasks) করার জন্য এখন আর বিপুল সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন পড়ছে না। সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে শুরু করে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলিও এখন অটোমেশনের পথে হাঁটছে।
বিশ্ব বাজারে মন্দা (Slowing Global Demand): বিশ্বজুড়ে আইটি (IT) পরিষেবা এবং নতুন সফটওয়্যারের চাহিদা কিছুটা থিতিয়ে পড়েছে। এর ফলে কোম্পানিগুলি তাদের লভ্যাংশ ঠিক রাখতে শুরুতেই কর্মীদের বেতনে কোপ বসাচ্ছে।
প্রথম সারিতে কোন কোন বড় কোম্পানি?
চলতি বছরে ছাঁটাইয়ের তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় নামগুলি জড়িয়ে রয়েছে। সফটওয়্যার জায়ান্ট মাইক্রোসফট তাদের একাধিক বিভাগ থেকে কর্মী কমিয়েছে। অন্যদিকে ল্যাপটপ-মোবাইলের চিপ বানায়-- ইনটেল, তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি সামাল দিতে এবং উৎপাদন খরচ কমাতে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে। নেটওয়ার্কিং জায়ান্ট সিসকোও তাদের ব্যবসায়িক মডেলে বড় পরিবর্তন এনে কর্মী সংকোচন করেছে। শুধু পিওর টেক কোম্পানিই নয়, এমনকি গাড়ি নির্মাতা বা অটোমোবাইল সংস্থাগুলিও তাদের ডিজিটাল ও সফটওয়্যার বিভাগ থেকে কর্মী ছাঁটাই করছে।
ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের রূপরেখা
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ছাঁটাইয়ের মানে এই নয় যে টেক দুনিয়ায় কাজের সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসলে কাজের ধরণ বদলে যাচ্ছে। এখন প্রথাগত কোডার বা টেকনিশিয়ানদের চেয়ে এআই স্পেশালিস্ট, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্টিস্টদের চাহিদা বাড়ছে।
২০২৬ সালের এই ১ লক্ষের বেশি কর্মী ছাঁটাই প্রযুক্তি পেশাদারদের জন্য বড় সতর্কবার্তা। প্রযুক্তি যেভাবে দ্রুত বিবর্তিত হচ্ছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের ‘আপস্কিল’ বা নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ করে না তুললে আগামী দিনে টিকে থাকা কঠিন হবে। কোম্পানিগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা আগামী দিনে মানুষের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন এক মিশ্রণ চাইছে যা ব্যবসার খরচ কমাবে এবং উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। এই নতুন প্রক্রিয়াই আপাতত সাধারণ টেক কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
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