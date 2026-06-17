/Telegram Ban Effects: টেলিগ্রাম নিষেধাজ্ঞায় কেন গেল-গেল রব দেশে? কী ভাবে কাজ করে এটি? হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কতটা আলাদা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কী এই টেলিগ্রাম (Telegram)? ভারতে এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কী অসুবিধায় পড়বেন গ্রাহকেরা? টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কতটা আলাদা (Telegram Differs from WhatsApp)? এই সব সহসাই ভিড় করছে দেশবাসীর মনে। কেন? আসলে, সম্প্রতি এ দেশে টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ (Telegram Ban) করার নির্দেশিকা দিয়েছে কেন্দ্র! তারপরই টেলিগ্রাম নিয়ে হাজারো প্রশ্ন লাখো মানুষের মনে।
নিট-বিতর্ক
সম্প্রতি নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং উত্তরপত্র বেআইনি ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। আগামী ২৩ জুন নিট-এর রি-এগজাম নেওয়ার কথা রয়েছে। সরকার কোনো ভাবেই চাইছে না, আগের ভুলের পুনরাবৃত্তিই ঘটুক। তাই ২২ জুন পর্যন্ত এই মেসেজিং অ্যাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যাতে কোনো ভাবেই কোনও গ্রুপ বা চ্যানেলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বা স্টাডি মেটেরিয়াল ছড়াতে না পারে।
কড়া কেন্দ্রীয় নজরদারি
২২ জুন পর্যন্ত টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যৌথ পর্যালোচনার পরেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। অতীতেও দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল টেলিগ্রামের কিছু গোপন গ্রুপ। এই অ্যাপের ‘অ্যানোনিমিটি’ সুবিধাবলে অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যেত। এবার পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং নিশ্ছিদ্র রাখতেই এই কড়া পদক্ষেপ।
সাধারণের উপর প্রভাব
কিন্তু এর জেরে কারও অসুবিধা হবে না? হ্যাঁ, সে তো হবেই! যাঁরা এই অ্যাপের মাধ্যমে পড়াশোনার সামগ্রী আদান-প্রদান করতেন, সেইসব পরীক্ষার্থীরা সাময়িকভাবে সমস্যায় পড়তে পারেন। যদিও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেক শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক। তাঁদের মতে, সৎ ও যোগ্য পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবং শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা ফিরিয়ে আনতে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল। ২৩ জুনের পরীক্ষার পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে টেলিগ্রামের এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
টেলিগ্রামের কী ও কেন
বেশিদিনের কথা নয়। ২০১৩ সালের ১৪ অগস্ট টেলিগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন পাভেল ও নিকোলাই দুরভ। পাভেল আর্থিক বিষয়পত্রগুলি দেখেন, আর নিকোলাই দুরভ টেকনোলজি সংক্রান্ত। এই মহূর্তে টেলিগ্রামের ইউজার্স সংখ্যা ১০০ কোটি! ২০২৫ সালের পরেই মূলত টেলিগ্রামের রমরমা। ভারতে টেলিগ্রামের কত জন গ্রাহক? ১৫ কোটি! কম নয় সংখ্যাটা। ব্যক্তিগতক্ষেত্র ছাড়াও এই মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহৃত হয় শিক্ষাজগতে, পেশাজগতে এবং তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে!
টেলিগ্রামের স্পেশাল ফিচার্স
টেলিগ্রাম আসলে একটি ক্লাউড-বেসড সিনক্রোনাইজেশন। অনেক ভারী ভারী ফাইলও অনায়াসে এর মাধ্যমে দেওয়া-নেওয়া করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে এর প্রযুক্তিগত ফারাক অনেক। সমস্ত চ্যাটের ক্ষেত্রেই এর এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন বা (E2EE) ডিফল্ট সিস্টেম অত্যন্ত কার্যকরী। একই সময়ে অনেকগুলি ডিভাইসে টেলিগ্রামে লগ ইন করা যায়। ফোন কানেকশন লাগে না। একটি গ্রুপে সর্বাধিক ২ লক্ষ মেম্বার থাকতে পারে! অবিশ্বাস্য! তাই শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া নয়, হাই প্রাইভেসি আর সিকিউরিটির কারণে টেলিগ্রাম এত জনপ্রিয় নয়া প্রজন্মের মধ্যে।
নিষিদ্ধ হওয়ার নজির
এর আগে কি কখনও টেলিগ্রাম ব্যানড হয়েছে? না, ভারতে কখনও হয়নি! তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কখনও দীর্ঘ সময়ের জন্য, কখনও স্বল্প সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে এই মেসেজিং অ্য়াপ। রাশিয়া, কিউবা ও ইরানে টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ হওয়ার নজির আছে।
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