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Telegram Ban Effects: টেলিগ্রাম নিষেধাজ্ঞায় কেন গেল-গেল রব দেশে? কী ভাবে কাজ করে এটি? হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কতটা আলাদা?

NEET Paper Leak and Telegram Ban Effects: সম্প্রতি নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং উত্তরপত্র বেআইনি ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:33 PM IST
Telegram Ban Effects: টেলিগ্রাম নিষেধাজ্ঞায় কেন গেল-গেল রব দেশে? কী ভাবে কাজ করে এটি? হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কতটা আলাদা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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