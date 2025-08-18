Airtel Down: দেশ জুড়ে বিপর্যস্ত এয়ারটেল পরিষেবা! থমকে ইন্টারনেট, যাচ্ছে না কল... এবার...

Airtel Down: দেশ জুড়ে বিপর্যস্ত এয়ারটেল পরিষেবা! থমকে ইন্টারনেট, যাচ্ছে না কল... এবার...
Airtel Service interrupted: 'ডাউনডিটেক্টর'-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৭১% ব্যবহারকারী কল করার সমস্যায় ভুগছেন, ১৫% ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যার কথা জানিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এয়ারটেল ডাউন (Airtel Down) হাজার হাজার ব্যবহারকারী কল করতে বা ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহার করতে পারছেন না।
এয়ারটেল বর্তমানে একটি বড় ধরনের পরিষেবা বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার গ্রাহক না পারছেন ফোন করতে, না পারছেন ইন্টারনেট পরিষেবার সুযোগ। সোমবার দুপুর প্রায় ৩:৩০ মিনিট থেকে এই সমস্যা দেখা দেয়। এয়ারটেল ব্যবহারকারীরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' -এ এই মেসেজ পাঠানো এবং মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে না পারার বিষয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।
আউটপেজ ট্র্যাকার 'ডাউনডিটেক্টর' (Downdetector) অনুসারে, সোমবার দুপুরে প্রায় ৩:৩০ মিনিট থেকে সমস্যার রিপোর্ট আসা শুরু হয়। ব্যবহারকারীরা ভয়েস এবং ডেটা উভয় পরিষেবাই বন্ধ থাকার অভিযোগ করেছেন। রিপোর্ট লেখার সময়, প্রায় ৪,০০০ এয়ারটেল ব্যবহারকারী এই বিভ্রাটের শিকার হয়েছিলেন।
'ডাউনডিটেক্টর'-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৭১% ব্যবহারকারী কল করার সমস্যায় ভুগছেন, ১৫% ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। বাকি ১৪% তাদের এয়ারটেল নম্বরে কোনো সিগনাল না থাকার অভিযোগ করেছেন। তবে, এই বিভ্রাটের কারণে ঠিক কোন কোন অঞ্চল বা সার্কেল প্রভাবিত হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। টেলিকম কোম্পানিটির পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ আসেনি।
এই বিভ্রাটের কারণে অনেকেই এক্স-এ গিয়ে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, "দিল্লিতে কি এয়ারটেল নেটওয়ার্ক ডাউন? গত এক ঘণ্টা ধরে আমি কলিং সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, ইনকামিং এবং আউটগোইং উভয়ই।" আরেকজন বলেছেন, "@Airtel_Presence @airtelindia পরিষেবাগুলো সম্পূর্ণভাবে ডাউন। কল করতে বা গ্রহণ করতে পারছি না এবং মেসেজও কাজ করছে না। এতে গুরুতর অসুবিধা হচ্ছে। দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেটওয়ার্ক বিভ্রাটটি সমাধান করুন এবং পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য আনুমানিক সময় নিশ্চিত করুন।'
