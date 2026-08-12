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ফেক কল আসবে না আর! নতুন নির্দেশিকা ‘TRAI’-এর, জরুরি সেবায় চালু হচ্ছে ১৬০১ সিরিজ

TRAI spam Call Report 2026: ফেক ও স্প্যাম কল প্রতিরোধে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘ট্রাই’ ব্যাংক ও সরকারি সেবা ছাড়া অন্যান্য জরুরি খাতের জন্য ‘১৬০১’ নম্বর সিরিজ চালুর নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম ধাপে কুরিয়ার, লজিস্টিকস ও বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থাকে এই নম্বর দেওয়া হবে। টেলিকম অপারেটরদের ৯০ দিনের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:20 PM IST
ফেক কল আসবে না আর! নতুন নির্দেশিকা ‘TRAI’-এর, জরুরি সেবায় চালু হচ্ছে ১৬০১ সিরিজ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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