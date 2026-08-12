/ফেক কল আসবে না আর! নতুন নির্দেশিকা ‘TRAI’-এর, জরুরি সেবায় চালু হচ্ছে ১৬০১ সিরিজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্প্যাম ও ফেক কল রুখতে ‘ট্রাই’-এর নতুন পদক্ষেপ। কুরিয়ার ও বিদ্যুৎ সেবার জন্য আসছে '১৬০১' নম্বর সিরিজ। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘ট্রাই’ ব্যাঙ্ক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য জরুরি পরিষেবার জন্য একটি পৃথক নম্বর সিরিজ চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। এখন থেকে কুরিয়ার, লজিস্টিকস এবং বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থার সার্ভিস ও ট্রানজ্যাকশনাল কলের জন্য ‘১৬০১’ (1601) নম্বর সিরিজ ব্যবহার করা হবে।
নতুন নম্বর সিরিজের মূল বিষয়গুলো
প্রথম ধাপে কুরিয়ার কোম্পানি, এক্সপ্রেস লজিস্টিকস, পার্সেল ডেলিভারি সংস্থাসহ বিদ্যুৎ বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠান, ওয়াটার সাপ্লাই, সিটি গ্যাস ও এলপিজি (LPG) ডিস্ট্রিবিউটরগুলোকে এই সিরিজের আওতায় আনা হচ্ছে। টেলিকম অপারেটররা কোনো মধ্যস্থতাকারী বা থার্ড-পার্টি সংস্থাকে না দিয়ে সরাসরি আসল কোম্পানিগুলোকে সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের পর এই নম্বর বরাদ্দ করবে। ১৬০১ সিরিজের নম্বরগুলো কেবল প্রয়োজনীয় সার্ভিস তথ্য ও ট্রানজ্যাকশন কলের জন্য ব্যবহারযোগ্য। কোনো প্রকার বিজ্ঞাপনী বা প্রমোশনাল কলের জন্য এই নম্বর ব্যবহার করা যাবে না। টেলিকম অপারেটরদের আগামী ৯০ দিনের মধ্যে যোগ্য সংস্থাসমূহের অন-বোর্ডিং ও মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কেন এই উদ্যোগ?
জালিয়াতরা প্রায়ই সাধারণ ১০ ডিজিটের নম্বর থেকে ফোন করে নামী কুরিয়ার বা বিদ্যুৎ কোম্পানির কর্মকর্তা সেজে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ১৬০১ সিরিজ চালু হলে গ্রাহকরা সহজেই বুঝতে পারবেন কলটি নির্ভরযোগ্য সংস্থা থেকে এসেছে। এতদিন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সেবার জন্য ১৬০০ নম্বর সিরিজ ব্যবহার করা হতো। অন্যান্য ব্যবসার জন্য পৃথক ১৬০১ নম্বর চালু করায় জরুরি আর্থিক বার্তাগুলোর গুরুত্ব আলাদা থাকবে।
এক নজরে নম্বর সিরিজের পরিচিতি১৪০ সিরিজ
নিবন্ধিত সংস্থাগুলোর প্রমোশনাল বা বিজ্ঞাপনী কলের জন্য বরাদ্দ। ১৬০০ সিরিজ: ব্যাঙ্ক, বিমা প্রতিষ্ঠান (BFSI) এবং সরকারি সেবামূলক বার্তার জন্য নির্দিষ্ট। ১৬০১ সিরিজ: কুরিয়ার, লজিস্টিকস, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সেবার সার্ভিস কলের জন্য নির্দেশিত।
ট্রুকলার বিতর্ক ও ট্রাই-এর অবস্থান
সম্প্রতি জনপ্রিয় কল ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ 'ট্রুকলার'-এর সঙ্গে ট্রাই-এর কিছুটা মতপার্থক্য তৈরি হয়। ট্রুকলার দাবি করেছিল যে এই নির্দিষ্ট নম্বর সিরিজ চালুর পর স্প্যাম কল বেড়েছে। কিন্তু ট্রাই স্পষ্টভাবে সতর্ক করে জানায়, ১৬০০ নম্বর সিরিজ থেকে ব্যাংকের ওটিপি, জালিয়াতির সতর্কবার্তা বা ট্রানজ্যাকশন ভেরিফিকেশনের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য পাঠানো হয়। তাই এই নম্বরগুলোকে স্প্যাম হিসেবে ট্যাগ করলে গ্রাহকদেরই বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকেই (Q1 FY2026-27) ১৬০০ সিরিজ থেকে প্রায় ১১৫ কোটি কল সম্পন্ন হয়েছে।
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