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৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই! উবারে বিরাট লে-অফ! এবার থেকে কি রোবটে চলবে গাড়ি? প্রয়োজন নেই চালকের?

Why Uber Cutting 3300 Jobs: অ্যালফাবেটের 'ওয়েমো'-র মতো রোবোট্যাক্সি প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং নিজস্ব ফুড ডেলিভারি ব্যবসার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেই এই ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত এসেছে উবার বলে জানা গিয়েছে। গত বছরের শেষ নাগাদ উবারে প্রায় ৩৪০০০ কর্মী কর্মরত ছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:42 PM IST
৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই! উবারে বিরাট লে-অফ! এবার থেকে কি রোবটে চলবে গাড়ি? প্রয়োজন নেই চালকের?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই! উবারে বিরাট লে-অফ! এবার কি রোবটে চলবে গাড়ি? প্রয়োজন নেই চাল
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