/৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই! উবারে বিরাট লে-অফ! এবার থেকে কি রোবটে চলবে গাড়ি? প্রয়োজন নেই চালকের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব জুড়ে নিজেদের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন ৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই করছে উবার? নিজেদের সংগঠনকে আরও সহজ-সরল করা এবং রোবোট্যাক্সি ও এআই-তে ভারী বিনিয়োগের লক্ষ্যে উবার বিশ্বব্যাপী তাদের প্রায় ৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই করছে বলে শোনা যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে উবারে এটিই সবচেয়ে বড় কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা। জানা গিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি এখন তাদের নজর পুরোপুরি এআই এবং চালকহীন রোবোট্যাক্সির দিকে জোর দিচ্ছে।
উবারের লক্ষ্য
সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান তাদের বিশ্বব্যাপী কর্মীর প্রায় ১০ শতাংশ ছাঁটাই করছে। এই পদক্ষেপের ফলে সঞ্চিত অর্থ উবার তাদের ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করবে। অ্যালফাবেটের 'ওয়েমো' (Waymo)-র মতো রোবোট্যাক্সি প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং নিজস্ব ফুড ডেলিভারি ব্যবসার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেই এই ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত এসেছে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের শেষ নাগাদ উবারে প্রায় ৩৪,০০০ কর্মী কর্মরত ছিলেন।
উবার কেন ৩৩০০ কর্মী ছাঁটাই করছে?
উবারের সিইও জানিয়েছেন, উবারে গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক বৃদ্ধির পর এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পদ্ধতিতে জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন: "ব্যবসার বৃদ্ধি আমাদের মধ্যে জটিলতাও নিয়ে এসেছে-- অতিরিক্ত স্তর, সমন্বয়ের জটিলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অস্পষ্টতা। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যখন ছোট ছিল তখনকার কাঠামো উপযোগী থাকলেও বর্তমান আকারে তা আর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।" তিনি আরও যোগ করেন, এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য দুটি: উবারকে আরও সহজ ও দ্রুতগতির করা এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগের সক্ষমতা তৈরি করা।
নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ১০ বিলিয়ন ডলার
প্রতিষ্ঠানটির মে ২০২০ সালের পর এটাই সবচেয়ে বড় কর্মী ছাঁটাই। সে সময় মহামারীর কারণে উবার তাদের প্রায় ৬,৭০০ কর্মী (মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ) ছাঁটাই করেছিল। ছাঁটাই থেকে প্রাপ্ত অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করা হবে?
বৈশ্বিক বিনিয়োগ ব্যাংক সিটি (Citi)-র বিশ্লেষকদের মতে, এই ছাঁটাইয়ের ফলে উবারের বছরে প্রায় ৮২.৫ কোটি ডলার (৮২৫ মিলিয়ন ডলার) সঞ্চয় হবে। এই অর্থ উবারকে রোবোট্যাক্সি পরিচালনায় বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে দেবে। উবার তাদের রোবোট্যাক্সি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ১০ বিলিয়ন (১,০০০ কোটি) ডলারের বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অ্যালফাবেটের 'ওয়েমো' এবং ইলন মাস্কের স্বায়ত্তশাসিত গাড়ির রূপরেখার সঙ্গে পাল্লা দিতে চলতি বছর অন্তত ১৫টি অঙ্গরাজ্যে চালকহীন গাড়ির সেবা চালুর পরিকল্পনা করছে তারা।
ছাঁটাইয়ের পরে
ছাঁটাইয়ের পর উবারে রয়ে যাওয়া অধিকাংশ কর্মীকেই সপ্তাহে অন্তত ৩ দিন অফিসে এসে কাজ (হাইব্রিড মডেল) করতে হবে। মাত্র ১ শতাংশ কর্মী পুরোপুরি দূরবর্তী বা 'রিমোট' কাজের সুযোগ পাবেন।
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