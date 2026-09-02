/লন্ডভন্ড হয়ে যাবে আপনার সঞ্চয়, আরও বহুগুণ বাড়বে খরচ: সুদ নিয়ে ভয়ংকর গণনা বিখ্যাত ব্যাংকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান শক্তিধর দেশগুলোতে সরকারি বন্ডের ইল্ড (Bond Yield) বাড়তে থাকায় সুদের বাজারে তীব্র অস্থিরতা। এই নিয়ে সতর্কতা জারি করেছেন প্রখ্যাত ব্যাংকার এবং কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা উদয় কোটক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি আর্থিক বাজারকে ‘রোলার-কোস্টার রাইড’ বা চরম ওঠানামার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তাঁর এই সতর্কবার্তা আবারও মনে করায় যে, যখন জাপানের ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের ইল্ড ৩ শতাংশের ঘর পার করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ডের ইল্ড পৌঁছেছে ৪.৮ শতাংশের কোঠায়, তখন ভারতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।
বিশ্ববাজারে বন্ডের বর্তমান চিত্র
তথ্য অনুযায়ী, প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোতে সরকারি বন্ডের ইল্ড বেশ চড়া:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান: আমেরিকার ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি ইল্ড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৮১ শতাংশে। অন্যদিকে জাপানের ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের ইল্ড ৩.০২ শতাংশে লেনদেন হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের পর এই প্রথম জাপানের ১০ বছরের বন্ড ইল্ড ৩ শতাংশের মাইলফলক অতিক্রম করল।
ইউরোপ ও চীন: যুক্তরাজ্যের ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের ইল্ড দাঁড়িয়েছে ৫.২২ শতাংশে। জার্মানিতে এই হার ৩.৩৪ শতাংশ এবং ফ্রান্সে ৪.২১ শতাংশ। তবে চীনের ১০ বছর মেয়াদি বন্ডের ইল্ড তুলনামূলক বেশ কম, প্রায় ১.৬৯ শতাংশ।
উদ্বেগের নেপথ্যে অর্থনৈতিক কার্যকারণ
উদয় কোটাক বিশ্ব অর্থনীতির এই পরিবর্তনের পেছনে দেশগুলোর আর্থিক ভারসাম্যহীনতা এবং ঘাটতি বাজেটকে দায়ী করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, বিশ্বের বড় বড় সরকারগুলোর জাতীয় ঋণ এবং রাজকোষের ঘাটতি ক্রমাগত বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সামনে ব্যালেন্স শিট সম্প্রসারণ বা বাড়তি অর্থ ছাপানো (Print Money) ছাড়া উপায় থাকে না।
অর্থ ছাপানোর মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি (Inflation) তরান্বিত হয়। আর মূল্যস্ফীতি লাগামছাড়া হলে তা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার বাড়াতে হয়। এই সামগ্রিক অর্থনৈতিক চক্রের ফলেই সুদের হারের বাজারে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
ভারতীয় বাজারে সম্ভাব্য প্রভাব
আন্তর্জাতিক বাজারের এই বন্ড ইল্ড বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে:
বিদেশি পুঁজি প্রত্যাহার (FII Outflows):
আমেরিকা ও জাপানের মতো তুলনামূলক নিরাপদ অর্থনীতিতে বন্ডের সুদ বাড়লে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FII) উদীয়মান বাজার থেকে অর্থ তুলে সেই উচ্চ সুদের বন্ডে খাটাতে শুরু করে। এর ফলে ভারতের শেয়ার ও ঋণপত্র বাজার থেকে পুঁজি বেরিয়ে যাওয়ার বড় ঝুঁকি তৈরি হয়।
ঘরোয়া বন্ড ও টাকার ওপর চাপ:
আন্তর্জাতিক বাজারে টানাটানি বাড়লে ভারতের নিজস্ব বন্ড ইল্ডের ওপরও চাপ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ভারতের ১০ বছর মেয়াদি বেঞ্চমার্ক বন্ডের ইল্ড ৬.৯৬ শতাংশ, ৫ বছরের ইল্ড ৬.৫৯ শতাংশ এবং দীর্ঘমেয়াদি ৩০ বছরের বন্ডের ইল্ড ৭.৫৬ শতাংশে রয়েছে। বৈশ্বিক সুদের হার চড়া থাকলে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যেও অবমূল্যায়নের চাপ পড়তে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা ও তেলের চড়া দাম, অন্যদিকে প্রধান অর্থনীতিগুলোর সুদের নীতি কঠোর হওয়ার কারণে বিশ্ববাজার এক জটিল মোড়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। উদয় কোটাকের এই আগাম সতর্কতা ভারতীয় বিনিয়োগকারী ও নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বড় নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।
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