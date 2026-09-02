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লন্ডভন্ড হয়ে যাবে আপনার সঞ্চয়, আরও বহুগুণ বাড়বে খরচ: সুদ নিয়ে ভয়ংকর গণনা বিখ্যাত ব্যাংকারের

Uday Kotak on Bank interest rate: অর্থ ছাপানোর মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতি (Inflation) তরান্বিত হয়। আর মূল্যস্ফীতি লাগামছাড়া হলে তা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদি সুদের হার বাড়াতে হয়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:51 PM IST
লন্ডভন্ড হয়ে যাবে আপনার সঞ্চয়, আরও বহুগুণ বাড়বে খরচ: সুদ নিয়ে ভয়ংকর গণনা বিখ্যাত ব্যাংকারের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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