Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে না...
Samsung’s First-Ever Tri-Fold Smartphone May Be Launching In Next Few Weeks: ট্রাই-ফোল্ড স্মার্টফোন নিয়ে বাজারে চমক দিতে আসছে স্যামসাং, যেখানে তিনটি স্ক্রিন ভাঁজ হয়ে দেবে ট্যাবলেটের মতো বড় ডিসপ্লে।গ্যাজেট প্রেমীদের জন্য আদর্শ মাল্টিটাস্কিং ডিভাইস হিসেবে এটি শীঘ্রই গ্যালাক্সি আনপ্যাকড ইভেন্টে লঞ্চ হতে পারে এবং এর প্রিমিয়াম মূল্য প্রায় ২.৬০ লক্ষ টাকা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোবাইল দুনিয়ায় ফের একবার চমক দিতে চলেছে দক্ষিণ কোরিয়ার টেক জায়ান্ট সামসাং। শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে সামসাং-এর প্রথম ট্রাই-ফোল্ড স্মার্টফোন। অর্থাৎ, এবার এক নয়, দুই নয়, তিনটি ভাজে মোবাইল ফোন। গ্যাজেট প্রেমীদের মধ্যে এই খবর ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ফোনে থাকবে তিনটি স্ক্রিন যা একে অপরের উপর ভাজ হয়ে যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা পাবেন ট্যাবলেটের মত বড় ডিসপ্লে, আবার চাইলে সেটি ছোট করে পকেটেও রাখা যাবে। আধুনিক মাল্টিটাস্কিং-এর জন্য এটি হতে পারে আদর্শ।এই ট্রাই-ফোল্ড ফোনের ক্যামেরা, প্রসেসর এবং ডিসপ্লে প্রযুক্তি হবে একেবারে আপ-টু-ডেট। সামসাং তাদের ফোল্ড সিরিজে যে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এনেছিল, এবার তার চেয়েও একধাপ এগোতে চাইছে।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গ্যালাক্সি আনপ্যাকড ইভেন্টে এই ফোনটি লঞ্চ করতে পারে কোম্পানি। কলকাতার বেশ কিছু প্রিমিয়াম রিটেল স্টোরে ইতিমধ্যেই এই ফোন নিয়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছে।দাম বা অফিসিয়াল লঞ্চ ডেট এখনও ঘোষণা করেনি তবে এই ট্রাই-ফোল্ড স্মার্টফোন দাম প্রায় ২.৬০ লক্ষ টাকা অনুমান করা হচ্ছে, তবে মনে করা হচ্ছে এটি হবে সামসাং-এর অন্যতম প্রিমিয়াম ডিভাইস।
