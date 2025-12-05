UPI Payment Without Internet: এবার বিনা ইন্টারনেটেই UPI পেমেন্ট! জানুন স্মার্টফোনে সেট আপ কীভাবে করবেন...

UPI Payment Without Internet: এবার বিনা ইন্টারনেটেই UPI পেমেন্ট! জানুন স্মার্টফোনে সেট আপ কীভাবে করবেন...
UPI Payment Without Internet: এবার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছাড়াই ডিজিটাল পেমেন্ট করা সম্ভব। শুধু আপনার প্রয়োজন 'ইউপিআই এক্স লাইট'! এটি আপনার স্মার্টফোনে কীভাবে সক্রিয় করবেন, কীভাবে কাজ করে এবং কোন ব্যবহারকারীরা জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী তা জানুন বিশদে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত আজ 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'য় পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ইউপিআই-এর (UPI) এক নতুন হালকা অথচ অত্যন্ত কার্যকরী সংস্করণ- 'ইউপিআই এক্স লাইট' (UPI X Lite), যা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটিই হচ্ছে, এর হাত ধরে এমন এলাকাতেও পেমেন্ট সহজ, যেখানে ইন্টারনেট দুর্বল বা অস্তিত্বহীন। এনএফসি (NFC) প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এই সিস্টেমটি আপনার ফোনের ওয়ালেট থেকে সরাসরি পেমেন্ট প্রক্রিয়া করে, প্রতিবার কোনও ব্যাংক সার্ভারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন দূর করে।
ইউপিআই এক্স লাইট কীভাবে কাজ করে
ইউপিআই এক্স লাইট সক্রিয় করার পর, ব্যবহারকারী তাঁর ওয়ালেটে টাকা আগে থেকে লোড করেন। এই ব্যালেন্স ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ছাড়াই লেনদেন সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এই বৈশিষ্ট্যটি কেবল ফোনে ট্যাপ করে এনএফসি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদানের অনুমতি দেয়। তবে, আপনি যাকে টাকা পাঠাচ্ছেন তাঁর ফোনেও কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় থাকতে হবে। সর্বাধিক লেনদেনের সীমা বর্তমানে ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রাপক কেবল তখনই টাকা পাবেন, যদি তাঁর ফোন ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর মেয়াদও চার দিনের।
ইউপিআই এক্স লাইট কেন আলাদা?
যেসব এলাকায় নেটওয়ার্ক কভারেজ কম, সেখানে পেমেন্ট ব্যর্থতা খুবই স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে,ইউপিআই এক্স লাইট এক নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি দৈনন্দিন ছোট কেনাকাটা, নগদহীন লেনদেন এবং দ্রুত পেমেন্টের জন্য খুবই কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। যেহেতু বারবার ইউপিআই পিন দিতে হয় না, তাই ইউপিআই এক্স লাইট আরও দ্রুত এবং আরও সুবিধাজনক।
স্মার্টফোনে সেট আপ কীভাবে করবেন
এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করতে গেলে আপনার ফোনে এনএফসি লাগবে। তারপর, BHIM বা UPI X Lite সমর্থন করে এমন যে কোনোও ব্যাংকিং অ্যাপ ডাউনলোড করুন। আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করার পরে এবং অ্যাপে ইউপিআই পিন সেট করার পরে ফোনের সেটিংসে যান এবং Tap & Pay অথবা UPI X Lite বিকল্পটি সক্রিয় করুন। এরপর আপনার ওয়ালেটে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যালেন্স যোগ করতে পারেন। পেমেন্ট করার সময়ে কেবল এনএফসি টার্মিনাল বা সাউন্ডবক্সের বিরুদ্ধে আপনার ফোনটি ট্যাপ করুন এবং লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হবে।
এই বৈশিষ্ট্যটি কাদের জন্য?
যারা ঘনঘন ভ্রমণ করেন, গ্রামীণ এলাকায় থাকেন অথবা নেটওয়ার্ক সমস্যার সম্মুখীন হন, তাঁদের জন্য ইউপিআই এক্স লাইট অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও সহজ এবং নির্ভরযোগ্য করার দিকে এই বৈশিষ্ট্যটিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
