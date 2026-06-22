/ভারত-আমেরিকার হাতে-হাত, ৪১৪৭ কোটি টাকার প্যাকেজে সিলমোহর ট্রাম্পের...দেশের প্রতিরক্ষায় শক্তি বাড়ল লাফিয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রতিরক্ষা সেক্টরে বিরাট আপডেট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা ৪৮২.২ মিলিয়ন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪১৪৭ কোটি টাকা) একটি সামরিক সহায়তা প্যাকেজ নিয়ে এবার বিরাট পদক্ষেপ নিল। ভারতের ফ্রন্টলাইন হার্ডওয়ার সরঞ্জামের কার্যক্ষমতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্যাকেজটি তৈরি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি' সম্ভাব্য 'ফরেন মিলিটারি সেল' বা বিদেশি সামরিক বিক্রয় চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসকে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে। এই চুক্তির আওতায় ভারতীয় সেনার জন্য এএইচ-৬৪ই অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং এম৭৭৭এটু আল্ট্রা-লাইট হাউইটজারের ( দূরপাল্লার ভারী কামান) দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ও অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবে।
অনুমোদিত মোট সহায়তার মধ্যে প্রায় ২৩০ মিলিয়ন ডলার বিশেষ ভাবে হাউইটজার বহরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট লজিস্টিকস বা সরবরাহ-ব্যবস্থাপনা প্যাকেজের আওতায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় খুচরো যন্ত্রাংশ, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও মেরামতের সুবিধা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি এই কামানের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপো-পর্যায়ের সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে যে, ভারত তাদের অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের জন্যও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসইকরণ সহায়তা চেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন সরকার ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি ও লজিস্টিকস সহায়তা, কারিগরি নথিপত্র বা নির্দেশিকা, কর্মী প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সহায়তাও।
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আমেরিকার প্রতিরক্ষা দফতর জানিয়েছে যে, প্রস্তাবিত বিক্রিবাটা ভারতের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদার করার মাধ্যমে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যগুলিকে সহায়তা করবে। বিক্রয় প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তা ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হুমকি মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়াবে, দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং আঞ্চলিক হুমকি প্রতিরোধে সহায়তা করবে। অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভারতের সামরিক সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত উচ্চ উচ্চতায় কার্যকর এক ধরনের ‘উড়ন্ত ট্যাংক', যা ভারতের দুর্গম উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে দেওয়ার গেম চেঞ্জার। লাদাখের মতো পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় যেখানে বাতাস বেশ পাতলা, সেখানেও চমৎকার কার্যক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম শক্তিশালী ইঞ্জিন দিয়ে এই হেলিকপ্টারটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপাচে ভারতীয় স্থলবাহিনীর কমান্ডারদের এমন এক নিখুঁত আঘাত হানার সক্ষমতা প্রদান করে, যার মাধ্যমে ‘হেলফায়ার’ ক্ষেপণাস্ত্র ও অত্যাধুনিক ‘লংবো রাডার ব্যবহার করে মাইলের পর মাইল দূর থেকে শত্রুপক্ষের সাঁজোয়া যান ধ্বংস করা সম্ভব।
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