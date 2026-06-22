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ভারত-আমেরিকার হাতে-হাত, ৪১৪৭ কোটি টাকার প্যাকেজে সিলমোহর ট্রাম্পের...দেশের প্রতিরক্ষায় শক্তি বাড়ল লাফিয়ে

ভারতের জন্য ৪৮২ মিলিয়ন ডলারের এক সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে আমেরিকা, যার আওতায় অ্যাপাচে অ্যাটাক হেলিকপ্টার ও এম৭৭৭ হাউইটজার কামানের রক্ষণাবেক্ষণ ও লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হবে।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 22, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:52 PM IST
ভারত-আমেরিকার হাতে-হাত, ৪১৪৭ কোটি টাকার প্যাকেজে সিলমোহর ট্রাম্পের...দেশের প্রতিরক্ষায় শক্তি বাড়ল লাফিয়ে
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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