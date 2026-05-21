/H1B visa Layoffs: ৬০ দিনের মধ্যে কাজ খোঁজ অথবা আমেরিকা ছাড়: অগুনতি প্রবাসী ভারতীয়কে ছাঁটাইয়ের কোপে ফেলল ট্রাম্প

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন মুলুকে কর্মরত হাজার হাজার ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি (IT) পেশাদারের রয়েছেন। পড়াশোনা ও সফটওয়্য়ার ইঞ্জিনিয়ের হিসেবে প্রতিবছরই শয়ে শয়ে ছেলেমেয়ে আমেরিকা যায়। কিন্তু বিদেশের মাটিতে থাকা এবং চাকরি করে দিন গুজরান করা যেন তাঁদের জীবনে এখন সবথেকে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি চতুর্দিকে ছাঁটাই আর চাকরি চলে যাওয়ার যে খবর ভেসে বেড়াচ্ছে, তাতে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে দুর্যোগের কালো মেঘ।
মেটা (Meta), অ্যামাজন (Amazon), লিঙ্কডইন (LinkedIn) এবং ওরাকলের (Oracle) মতো বিশ্বের প্রথম সারির টেক জায়ান্টগুলোতে নতুন করে শুরু হওয়া ব্যাপক ছাঁটাইয়ের (Layoffs) জেরে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। বিশেষ করে যাঁরা এইচ-১বি (H-1B) ভিসার ওপর নির্ভর করে আমেরিকায় সপরিবারে বসবাস করছেন, তাঁদের অস্তিত্বই এখন সংকটের মুখে।
সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন ইমিগ্রেশন আইনের '৬০ দিনের ডেডলাইন' বা গ্রেস পিরিয়ডের খাঁড়া ঝুলছে চাকরি হারানো এই পেশাদারদের উপর।
এই নিয়মের জেরে মাত্র দুই মাসের মধ্যে নতুন স্পনসর বা চাকরি জোগাড় করতে না পারলে তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকা ছাড়তে হবে।
এআই (AI)-এর দাপট
২০২৬ সালের শুরু থেকেই প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ‘এআই’-এর ওপর বিনিয়োগ বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে কোম্পানিগুলো। মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গ একাই এআই প্রযুক্তিতে ১০০ বিলিয়নেরও বেশি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন। আর এই এআই-ভিত্তিক পুনর্গঠনের (Restructuring) জেরেই মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রোডাক্ট ডিভিশনগুলো থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে।
ডাটা ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট 'Layoffs.fyi'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম কয়েক মাসেই বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৪৪টি প্রযুক্তি সংস্থা ১ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি কর্মী ছাঁটাই করেছে। যেহেতু এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রামের সিংহভাগ সুবিধাভোগীই হলেন ভারতীয়রা (মোট অনুমোদিত পিটিশনের প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতীয়দের দখলে), তাই এই ধাক্কা সবচেয়ে বেশি ভারতীয়দের উপরেই।
৬০ দিনের ডেডলাইন
এইচ-১বি ভিসার কোনও কর্মীর চাকরি চলে গেলে মার্কিন ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী তিনি আইনিভাবে দেশে থাকার জন্য মাত্র ৬০ দিন সময় পান। এই সামান্য সময়ের মধ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের এমন এক কোম্পানি খুঁজে বের করতে হবে, যারা শুধু চাকরিই নয়, বরং নতুন করে ভিসা স্পনসর করতেও রাজি থাকবে।
বহু ভারতীয় পেশাদার বিগত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে আমেরিকায় রয়েছেন। সেখানে তাঁরা বাড়ি (Home Loan), গাড়ি কিনেছেন, তাঁদের সন্তানরা সেখানকার স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং অনেকেই গ্রিন কার্ডের (Green Card) দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছেন। এই একটি ছাঁটাইয়ের মেইল তাঁদের কেরিয়ার, আবাসন, সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং আইনিভাবে আমেরিকায় থাকার অধিকারকে এক নিমেষে বিপন্ন করে তুলেছে।
বিকল্প পথের খোঁজে মরিয়া ভারতীয়রা
আদালত ও ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞদের মতে, একটু বাড়তি সময় পাওয়ার আশায় অনেকেই এখন সাময়িকভাবে 'বি-২' (B-2 Visitor Visa) ট্যুরিস্ট ভিসায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন, যা তাত্ত্বিকভাবে আরও ৬ মাস আমেরিকায় থাকার সুযোগ দেয়।
কিন্তু বর্তমানে মার্কিন প্রশাসন এই ক্ষেত্রে কড়াকড়ি বাড়িয়েছে। অতিরিক্ত নথিপত্র (Paperwork) চাওয়া হচ্ছে এবং এইচ-১বি থেকে বি-২ ভিসায় যাওয়ার আবেদন ঢালাও নাকচ (Denial) করা হচ্ছে।
বাধ্য হয়ে অনেকে এখন স্টুডেন্ট ভিসা (F-1), ও-১ (O-1) কিংবা কোম্পানি ট্রান্সফার (L-1) ভিসার মতো বিকল্প পথ খুঁজছেন।
রিভার্স মাইগ্রেশন
পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা প্রায় অর্ধেক ভারতীয় পেশাদারই এখন চাকরি হারালে ভারতে ফিরে আসার (Reverse Migration) কথা ভাবছেন।
আবার অনেকেই আমেরিকার এই ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে কেরিয়ারের সুরক্ষার জন্য কানাডা (Express Entry ও Global Talent Stream-এর মাধ্যমে) কিংবা ইউরোপের দেশগুলোর দিকে পা বাড়াচ্ছেন, যেখানে অভিবাসন আইন আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী।
