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১১০০ ফুটের জলদানবের শরীরে শ্যাওলা-জং! অবশেষে থামল হরমুজ ফেরত রণক্লান্ত Abraham Lincoln, আমেরিকা দিল ছুটি

USS Abraham Lincoln: ১১০০ ফুটের জলদানবের শরীরে শুধুই শ্যাওলা আর জং! অবেশেষে থামল হরমুজ ফেরত রণক্লান্ত Abraham Lincoln! আমেরিকা দিল ছুটি 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:52 AM IST
১১০০ ফুটের জলদানবের শরীরে শ্যাওলা-জং! অবশেষে থামল হরমুজ ফেরত রণক্লান্ত Abraham Lincoln, আমেরিকা দিল ছুটি
Image Credit: এখন এই অবস্থা আব্রাহাম লিংকনের

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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