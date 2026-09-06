/১১০০ ফুটের জলদানবের শরীরে শ্যাওলা-জং! অবশেষে থামল হরমুজ ফেরত রণক্লান্ত Abraham Lincoln, আমেরিকা দিল ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা গর্ব করে তাদের ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন নিয়ে। মার্কিন নৌসেনার অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরমাণু শক্তিচালিত বিখ্যাত বিমানবাহী রণতরী এটি। নিমিটজ ক্লাসের এই পঞ্চম যুদ্ধজাহাজকে নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা হয়। দেশের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনের নামেই নামাঙ্কিত। তবে এখন হরমুজ ফেরত রণক্লান্ত এই আব্রাহাম লিংকন। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে সে দাঁড়িয়ে থাইল্যান্ডের লেম চাবাং পোর্টে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে কয়েক মাসব্যাপী যুদ্ধ ও অবরোধের দায়িত্ব পালনের কারণেই প্রায় ৫০০০ নাবিক ও মেরিন সেনা বিগত ১০ মাস সার্ভিস দিয়েছেন এই রণতরীতেই। তাঁরা প্রথমবারের মতো উল্লেখযোগ্য ব্রেক পেলেন। ২৮৬ দিন সমুদ্রে কাটানোর পর আব্রাহাম লিংকন চোনবুরি প্রদেশে নোঙর করেছে। যা পাটায়ার সমুদ্রমুখী রিসর্ট থেকে যা ৩০ মিনিট দূরে। গত নভেম্বরে আমেরিকার স্যান দিয়েগো ছেড়েছিল ঝকঝকে আব্রাহাম লিংকন। তবে ১১০০ ফুট লম্বা 'জলরাক্ষস'কে দেখে অনেকেই চমকে গিয়েছে। জং ধরা লড়ঝড়ে অবস্থায় রীতিমতো ধুঁকছে।
আব্রাহাম লিংকনের কেন এই হাল?
নৌ-বিশেষজ্ঞদের মতে, এমনটা হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত। মার্কিন নৌবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী রণতরী সমুদ্রে টানা ২৮৬ দিন কাটিয়েছে। তারই প্রভাব পড়েছে। মার্কিন নৌবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন কার্ল শুস্টার সিএনএনকে জানিয়েছেন, 'দেখুন সমুদ্রে টানা ৬০ দিন বা তার বেশি সময় ধরে অভিযানে থাকা কোনও জাহাজেরই জলরেখা (ওয়াটারলাইন) বরাবর জং পড়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার।' তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, জাহাজ যখন সমুদ্রে থাকে, বিশেষ করে সক্রিয় যুদ্ধারত তখন এই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। এর জন্য নাবিকদের জলরেখা পর্যন্ত নীচে নামতে হবে, ঘষে ঘষে জং পরিষ্কার করতে হবে। জং-প্রতিরোধী প্রাইমারের দু'টি প্রলেপ দিতে হবে এবং সবশেষে নেভাল গ্রে রঙের দুটি প্রলেপ দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে। 'আমি যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে সমস্ত জং দূর করে জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ করতে প্রায় এক মাস লেগে যাবে।' তিনি আরও জানান, থাইল্যান্ডে ব্রেকের সময় ওই কাজের কিছুটা শুরু হতে পারে। তবে স্বল্প সময়ের এই সফরে সবচেয়ে জরুরি কাজগুলোই করা হবে। '
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই কাজ
শুস্টারের মতে, সেই আগে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা হবে। তাঁর সংযোজন, 'বন্দরে সাত দিনের যাত্রাবিরতির সময় হয়তো অত্যন্ত জরুরি কাজগুলোই করা হবে। জাহাজের সামনের অংশ (বাউ) ও সম্মুখভাগের কাঠামোর জং পরিষ্কারের কাজ সবার আগে করা হবে। কারণ জাহাজ চলার সময় এই অংশগুলোই সবচেয়ে বেশি ধকল সহ্য করে, বিশেষ করে উত্তাল সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ক্ষয় হয়।' শুস্টার সতর্ক করেছেন যে, জং বা ক্ষয়ের বিষয়টি প্রতিকার না করলে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। লিংকনের দীর্ঘকালীন এই মোতায়েন বা অভিযানের ফলে কেবল দৃশ্যমান জং বা ক্ষয়ের সমস্যাই দেখা দেয়নি। রসদ বা সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে কর্মীদের মনোবল কমে যাওয়ার খবরও পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি অন্তত একজন নাবিকের জাহাজ থেকে জলে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব উদ্বেগের বিষয়কে গুরুত্ব দেননি।
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