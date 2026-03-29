  • USS Tripoli EXPLAINED: জল-স্থল-আকাশে আমেরিকার ভয়ংকর ত্রিমুখী অ্যাকশন, ইরানকে মুছতে ফুঁসছে F-35B, MV-22, LCAC, জলের মতো বুঝুন USS Tripoli

অনেক হয়েছে। আর না। ঠুকঠুক করে নয়, এবার উড়িয়ে খেলার মুডেই ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশের ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট কি মানচিত্র থেকে ইরানকে মুছে ফেলার নীলনকশা তৈরিই করে ফেললেন?   

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 29, 2026, 03:29 PM IST
ইউএসএস ট্রিপলি অ্যাকশনে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল-স্থল-আকাশ; এবার কি একসঙ্গে ভয়ংকর ত্রিমুখী অ্যাকশনের রণকৌশল নিল আমেরিকা? স্যাকরার ঠুকঠাকের বদলায় কামারের এক ঘা! একাধিক মিডিয়ায় বলা হচ্ছে যে, পেন্টাগন ইরানে কয়েক সপ্তাহব্যাপী স্থল অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছে! যা নাকি হতে চলেছে অন্তিম আঘাত বা ফাইনাল 'ব্লো'। 

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ডের হুঙ্কার

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (US Central Command) এক্স হ্যান্ডেল স্রেফ চারটি ছবি দিয়ে ইরানের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় কমান্ড হল মার্কিনি প্রতিরক্ষা বিভাগের ১১টি ঐক্যবদ্ধ যোদ্ধা কমান্ডের মধ্যে একটি। ছবি দেওয়ার সঙ্গেই জানিয়েছে যে, 'ইউএসএস ট্রিপলিতে করে মার্কিন নৌবাহিনীর নাবিক ও মেরিনরা গত ২৭ মার্চ সেন্ট্রাল কমান্ডের দায়িত্বপূর্ণ অঞ্চলে পৌঁছেছেন। এই আমেরিকা-শ্রেণির উভচর আক্রমণ জাহাজটি বর্তমানে ট্রিপলি অ্যাম্ফিবিয়াস রেডি গ্রুপ / ৩১তম মেরিন এক্সপিডিশনারি ইউনিটের ফ্ল্যাগশিপ হিসেবে কাজ করছে। প্রায় ৩৫০০ নাবিক ও মেরিন নিয়ে গঠিত এই বাহিনীতে রয়েছে পরিবহণ ও স্ট্রাইক ফাইটার বিমান, পাশাপাশি উভচর আক্রমণ ও কৌশলগত সামরিক সরঞ্জামও।'

আরও পড়ুন: আমেরিকার অহংকার মাটিতে মেশাল চিন? যুদ্ধের মাঝেই অ্যাকশনে ড্রাগনের ভয়ংকরতম রণতরী, ধেয়ে এল মিসাইলের পর মিসাইল

টার্গেট 'ক্রাউন জুয়েল' 

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের দবি ট্রাম্প প্রশাসন চাইছে ইরানের 'ক্রাউন জুয়েল' নামে পরিচিত খার্গ আইল্যন্ড দখল করতে। ৯০ শতাংশ অপরিশোধিত তেলের রফতানি এই দ্বীপ থেকেই হয়। ইরানের সবচেয়ে বড় তেলের ভাণ্ডারই এখন টার্গেট আমেরিকার। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীর আশেপাশের উপকূলীয় দ্বীপগুলিও দখল করতে পারে আমেরিকা। কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস ধরেই ইরানে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা আমেরিকার। ট্রাম্প নির্দেশ দিলেই অ্যাকশন শুরু করবে মার্কিন সেনা। জুড়তে পারে  আমেরিকার স্পেশাল ফোর্সও। স্থল অভিযান বলা হলেও কার্যত ইউএসএস ট্রিপলি মোতায়েন মানেই খেলা জল-স্থল-আকাশে। কেন এবং কীভাবে তা বুঝিয়ে বললেই জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। 

সংক্ষেপে ইউএসএস ট্রিপলি

ইউএসএস ট্রিপলি (এলএইচএ-৭) একসঙ্গে যুদ্ধজাহাজ + ছোট বিমানবাহী রণতরী + ট্রুপ ক্যারিয়ারের মিশেল। এই উভচর রণতরী ৮৪৪ ফুট লম্বা ৪৫ হাজার টনের ইউএসএস ট্রিপলি প্রায় ৪০ কিমি/ঘণ্টায় ছুটতে পারে। যেহেতু ছোট এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ারের মতো কাজ করতে পারে সেহেতু যুদ্ধবিমান ও মালবাহী হেলিকপ্টার অনয়াসে ওঠানামা করতে পারে। ২৫০০-৩৫০০ মেরিন/নাবিক নিয়ে চলাফেরা করে। ইউএসএস ট্রিপলি এক ঘাতক অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্ট (সমুদ্র থেকে স্থলে আক্রমণ) হিসেবে কাজ করে। দ্রুত সৈন্য নামানো (হেলিকপ্টার/এয়ারক্রাফ্ট দিয়ে) থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা সবই পারে।বড় ফ্লাইট ডেক থাকায় একসাথে বহু বিমান অপারেট করতে পারে। স্টেলথ ফাইটার জেট অপারেশনের জন্য অপ্টিমাইজড উন্নত কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে। পুরো অপারেশন এখান থেকেই হয়। তিন বাহিনীকে একসঙ্গে পরিচালনা করে।

ধাপে ধাপে ইউএসএস ট্রিপলির কার্যকারিতা সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হল: 

এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার: মুখেই ছোট এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার। বাস্তবে ছোট কিন্তু নয়। ইউএসএস ট্রিপলিতে থাকে এফ-৩৫ বি লাইটনিং টু। জাহাজ থেকে বিশ্বকাপানো ভয়াবহ স্টেলথ জেট উড়িয়েই ইরানের আকাশে সরাসরি হামলা করতে পারবে আমেরিকা। স্টেলথ হওয়ায় শত্রু রাডারে ধরা কঠিন। ১৫ থেকে ২০ টা এফ-৩৫ বি একসঙ্গে অপারেট করতে পারে ইউএসএস ট্রিপলি। 

এয়ার অ্যাসল্ট বা দ্রুত সৈন্য নামানো: এমভি-২২ অসপ্রে হল যৌথ-পরিষেবা প্রদানকারী মাঝারি-উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন, টিল্ট-রোটর বিমান। যা আবার হেলিকপ্টারের মতো উল্লম্বভাবেও উড়তে পারে আবার বিমানের মতোও অনুভূমিক ভাবে ওড়ে। প্রধানত মার্কিন মেরিন কোর উভচর আক্রমণ, সৈন্য পরিবহণ এবং মালা সরবরাহের জন্য কার্গো হিসেবে ব্যবহার করে। ইউএসএস ট্রিপলিতে থাকে সিএইচ-৫৩ কে কিং স্ট্যালিয়ন। মার্কিন নৌসেনার সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী ভারী-উত্তোলনকারী হেলিকপ্টার। যা লকহিড মার্টিনের বুড়িয়ে যাওয়া সিএইচ-৫৩ সুপার স্ট্যালিয়নের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে। এই সব হেলিকপ্টার দিয়ে সরাসরি শত্রু এলাকায় সেনা নামানো যায়। যা যুদ্ধের ভাষায়  ভার্টিক্যাল অ্যাসল্ট বা আকাশপথে হামলা।

আরও পড়ুন: -৩০°তেও অবিচল, ১৫০০০ ফুটে বরফ খেয়েও ২৫০ কেজি টানে গালওয়ান-নুবরা, সেনার সার্ভিসে দু'কুঁজের উট

অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্ট বা সমুদ্র থেকে সরাসরি আক্রমণ: উচ্চ-গতিসম্পন্ন উভচর হোভারক্রাফট এলসিএসি (ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট এয়ার কুশন) থাকে ইউএসএস ট্রিপলিতে। মার্কিন নৌবাহিনী এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনী জাহাজ থেকে উপকূলে ৭৫ টন পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম, পণ্যসামগ্রী এবং সেনা পরিবহণের কাজে এলসিএসি ব্যবহার করে। এটি বাতাসের কুশনের ওপর ভর করে চলে; ফলে জল, কাদা, বালি এবং বরফের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৭৪ কিমি-র বেশি গতিতে চলাচল করতে পারে। এর ফলে বিশ্বের উপকূলরেখার ৭০ শতাংশই এর নাগালের মধ্যে চলে আসে—যেখানে প্রচলিত ল্যান্ডিং ক্রাফটগুলোর ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১৫ শতাংশ। ইউএসএস ট্রিপলি সমৃদ্ধ এএভি-৭ ( অ্যাম্ফিবিয়াস অ্যাসল্ট ভেহিকেল) দিয়েও। সম্পূর্ণ ট্র্যাকড উভচর অবতরণ যানটি ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন নৌসেনার প্রধান সৈন্য পরিবহণ যান হিসেবে কাজ করেছে। সমুদ্র থেকে হঠাৎ আক্রমণ করলে শত্রু বুঝতেই পারে না।  

আরও পড়ুন: আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুঁসছে 'শেষনাগ', ১০০০ কিলোমিটার দূরের শত্রুও এবার সেনার এক ছোবলে ছবি

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস।

