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বিরাট খবর: দেশ জুড়ে বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন পরিষেবা? অচল হবে সিমকার্ড-- নম্বর বদলে নেবেন এখনই?

Vodafone to top Service? লাইসেন্সের মেয়াদের শেষ লগ্নে এসে নেওয়া এই পদক্ষেপে একদিকে যেমন গ্রাহক পরিষেবা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তেমনই তৈরি হয়েছে এক বড় প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গেও কি বন্ধ হয়ে যাবে ভোডাফোন পরিষেবা?

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:58 PM IST
বিরাট খবর: দেশ জুড়ে বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন পরিষেবা? অচল হবে সিমকার্ড-- নম্বর বদলে নেবেন এখনই?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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