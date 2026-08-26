/বিরাট খবর: দেশ জুড়ে বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন পরিষেবা? অচল হবে সিমকার্ড-- নম্বর বদলে নেবেন এখনই?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে আগামী ডিসেম্বর থেকে ভোডাফোন আইডিয়া (Vi)-এর পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে দেশের ৬টি সার্কেলে সংস্থার স্পেকট্রাম লাইসেন্স রিনিউ না করার খবর সামনে আসায় গ্রাহকদের মনে চরম বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ। তাহলে কী দেশ জুড়ে সম্পুর্ণ বন্ধ হতে চলেছে ভোডাফোন?
৬ সার্কেলে সত্যিই বন্ধ হচ্ছে
চলতি ২০২৬ সালের ৫ ডিসেম্বর ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের কিছু পুরনো স্পেকট্রাম লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেশের ৬টি নির্দিষ্ট সার্কেলে ৯০০ মেগাহার্টজ ও ১,৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের মোট ৩৯.৫ মেগাহার্টজ লাইসেন্স আর নবায়ন (renew) না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা।
কারণ: এই লাইসেন্স ধরে রাখতে নতুন করে প্রায় ৫৫ থেকে ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হতো। তীব্র আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে সংস্থা এই মুহূর্তে বাড়তি খরচের বোঝা নিতে চাইছে না।
প্রভাবিত সার্কেল: মুম্বই, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম এবং জম্মু-কাশ্মীর। বিষয়টি ইতিমধ্যেই টেলিকম মন্ত্রককে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে কি প্রভাব পড়বে?
পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা সার্কেলের গ্রাহকদের জন্য বড় স্বস্তির খবর
তালিকাভুক্ত ৬টি সার্কেলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নাম নেই। ফলে এ রাজ্যে ভোডাফোন আইডিয়ার স্পেকট্রাম লাইসেন্স বা নেটওয়ার্ক পরিষেবায় কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এ রাজ্যে কলিং ও ডেটা পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই চলবে।
এইসব ৬ সার্কেলের গ্রাহকদের কী হবে?
সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ৬টি সার্কেলে পুরনো লাইসেন্স নবায়ন না করা হলেও পরিষেবা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। বিকল্প তরঙ্গ বা ব্যান্ডের মাধ্যমে গ্রাহকদের নেটওয়ার্ক চালু রাখার চেষ্টা করা হবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক সুরাহা না হলে আঞ্চলিক স্তরে পরিষেবার মান কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে।
পরিষেবা বন্ধের গুজব
সমগ্র দেশে ভোডাফোন আইডিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে প্রচার চলছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। ট্রাই (TRAI) বা সংস্থার তরফে এমন কোনও নির্দেশিকা আসেনি।
পরিকাঠামো উন্নয়ন: কোম্পানি সক্রিয়ভাবে ৪জি নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করছে এবং ৫জি রোলআউটের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহে কাজ চালাচ্ছে।
সরকারি অংশীদারিত্ব ও তহবিল: ভারত সরকারের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব এবং নতুন ফান্ড রেইজিংয়ের মাধ্যমে সংস্থা তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও আর্থিক পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত রেখেছে।
গ্রাহকদের করণীয়
গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে নম্বর পোর্ট করার প্রয়োজন নেই।
কোনও তথ্য বা নির্দেশিকা যাচাই করতে কেবল ট্রাই (TRAI) অথবা ভোডাফোন আইডিয়ার অফিশিয়াল পোর্টাল অনুসরণ করুন।
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