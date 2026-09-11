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২৭০ টনের 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' ভারতে, পুতিনের প্রলয় বিমান কী? আকাশ-দুর্গে নিস্তেজ মিসাইলও! পারমাণবিক কমান্ড সেন্টারও...

Flying Kremlin: নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিক্‌স সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এসেছেন ভারতে। গতবছর ডিসেম্বরে ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে শেষবার ভারত সফর করেছিলেন পুতিন। আর এবারও পুতিনের বাহন সেই প্রলয় বিমান! জানুন বিশদে এ-টু-জেড

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:58 PM IST
২৭০ টনের 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' ভারতে, পুতিনের প্রলয় বিমান কী? আকাশ-দুর্গে নিস্তেজ মিসাইলও! পারমাণবিক কমান্ড সেন্টারও...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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