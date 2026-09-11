২৭০ টনের 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' ভারতে, পুতিনের প্রলয় বিমান কী? আকাশ-দুর্গে নিস্তেজ মিসাইলও! পারমাণবিক কমান্ড সেন্টারও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মস্কো থেকে পুতিন ২৭০০০০ কেজির এক দানবীয় বিমানে চেপেই এসেছেন ভারতের রাজধানীতে। 'রাশিয়ান প্রেসিডেন্সিয়াল এয়ারত্রাফ্ট' ইলুশিন ইল-৯৬-৩০০ পিইউ। রাশিয়ার তৈরি চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট দীর্ঘ-পাল্লার ও প্রশস্ত-কাঠামোর এই জেটেই দেশ-বিদেশে যাতায়াত করেন দেশের অন্য়তম শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধান। রাশিয়ার ভোরোনেজ এয়ারক্রাফট প্রোডাকশন অ্যাসোসিয়েশনের তৈরি এই বিমান। 'ফ্লাইং ক্রেমলিন' ও 'ডুমসডে প্লেন' বলেই পরিচিত পুতিনের বিপুল কাস্টোমাইজড এই জেট।
এয়ারক্রাফ্টের বৈশিষ্ট্য ও কার্যক্ষমতা: বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান যেখানে মডিফায়েড বোয়িং বা এয়ারবাস জেট ব্যবহার করে থাকেন, সেখানে পুতিন তাঁদেরর বিপরীতে হেঁটে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাশিয়ার বিমানই ব্যবহার করেন।
মডেল: ইলুশিন ইল-৯৬-৩০০পিইউ। এখানে পিইউ সংক্ষিপ্ত রূপটি এসেছে রুশ শব্দ 'পাঙ্কট উপরাভলেনিয়া' (Punkt Upravleniya) থেকে, যার অর্থ হলো 'কমান্ড পোস্ট' বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র।
আয়তন: বিমানটির দৈর্ঘ্য ৫৫.৩৫ মিটার এবং এর ডানার বিস্তার (উইং-স্প্যান) ৬০.১২ মিটার। ওজন প্রায় ২৭০ টন
পপালশন: এটি চারটি দেশীয় আভিয়াডভিগাটেল পিএস-৯০এ টার্বোফ্যান ইঞ্জিন দ্বারা চালিত।
ফ্লাইট রেঞ্জ: বিমানটির একটানা ১১,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে, ফলে দীর্ঘপাল্লার কূটনৈতিক সফরের সময় জ্বালানি সংগ্রহের জন্য কোথাও থামার প্রয়োজন হয় না।
উচ্চ-নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষামূলক কাঠামো: এই বিমান আকাশে এক দুর্গের মতো কাজ করে। এটি এমন ভাবে তৈরি যাতে এটি সরাসরি যুদ্ধের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।
যুগ্ম-প্রতারণামূলক কৌশল: সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে রাশিয়া একই সঙ্গে দুটি হুবহু একরকম ইলুশিন ইল-৯৬-৩০০ পিইউ বিমান মোতায়েন করে। বিমান দুটি একসঙ্গে যাত্রা শুরু করে এবং গ্রাউন্ড ট্র্যাকিং ট্রান্সপন্ডারগুলি ঘনঘন চালু ও বন্ধ করা হয়, যাতে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে পুতিন আসলে কোন বিমানে আছেন।
আকাশপথে কমান্ড সেন্টার: এতে সম্পূর্ণ এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, যা নিরাপদ স্যাটেলাইট ও ডেটা লিংকের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে সক্ষম। এটি একটি বিকল্প পারমাণবিক কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করে, যার ফলে প্রেসিডেন্ট আকাশ থেকেই নির্বিঘ্নে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিতে বা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সমন্বয় করতে পারেন।
সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: বিমানটির বাইরের কাঠামো ও আবরণে রাডার-জ্যামিং প্রযুক্তি, অ্যান্টি-মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার (প্রতিরোধক ব্যবস্থা) যুক্ত রয়েছে। এগুলি আকাশ-থেকে-আকাশে বা ভূমি-থেকে-আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের মতো হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সশস্ত্র প্রহরা: উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ আকাশপথে যাত্রার সময় প্রেসিডেন্টের বিমানটিকে রাশিয়ার বায়ু সেনার অস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধবিমান—যেমন সক্রিয় আকাশ-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সুখোই সু-৩৫এস মাল্টি-রোল ফাইটার ঘিরে রাখে এবং সুরক্ষা প্রদান করে।
অভ্যন্তরীণ লাক্সারি ও সুযোগ-সুবিধা: এর অভ্যন্তরীণ সজ্জায় অত্যাধুনিক কৌশলগত পরিকাঠামোর সঙ্গে বিলাসবহুল নিও-ক্লাসিক্যাল শৈলীর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।
প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট: এতে রয়েছে একটি ব্যক্তিগত মাস্টার বেডরুম, অভিজাত বাথরুম এবং প্রিমিয়াম মানের চামড়া ও গৃহসজ্জার উপকরণ।
এক্সিকিউটিভ পরিকাঠামো: উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের উপযোগী এক বিশাল ও শব্দরোধী কনফারেন্স বোর্ডরুমের ব্যবস্থা রয়েছে।
নকশার বিশেষ বৈশিষ্ট্য: পুরো কেবিন জুড়ে রয়েছে স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত নান্দনিক সরঞ্জাম, নিও-ক্লাসিক্যাল ধাঁচের আসবাবপত্র এবং বিশেষ ভাবে তৈরি সমৃদ্ধ কাঠের কারুকাজ।
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