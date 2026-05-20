/Meta AI Layoffs: বিশ্বের ভয়ংকরতম ছাঁটাই: আপনারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবেন, বলেই ভোর ৪টের সময় ইমেলে ৮০০০ কর্মীর চাকরি জাস্ট খেয়ে নিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কর্পোরেট দুনিয়ায় ‘সহমর্মিতা’ বা ‘মানবিকতা’ শব্দগুলো যেন কেবলই খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ। আরও একবার প্রমাণ করল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পরিচালনা করে যে সংস্থা সেই ‘মেটা প্ল্যাটফর্মস’ (Meta Platforms)।
সম্প্রতি মেটা-- তাদের বিশ্বব্যাপী কর্মীর প্রায় ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮,০০০ কর্মচারীকে এক লপ্তে ছাঁটাই করেছে। তবে এই ছাঁটাইয়ের সংখ্যার চেয়েও বেশি যা সারা বিশ্বকে হতবাক করেছে, তা হল ছাঁটাই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করার নিষ্ঠুর ও যান্ত্রিক কৌশল।
কর্মীদের প্রথমে ঘরে বসে কাজ করার (Work From Home) নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ভোর ৪টের সময় ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের চাকরি আর নেই। এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও কর্পোরেট দুনিয়ায় তীব্র ক্ষোভ।
কর্পোরেট জগতের এই চরম অসংবেদনশীল আচরণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ‘কর্পোরেট কমপ্যাশন’ বা কর্পোরেট সহমর্মিতার ব্যাঙ্গাত্মক কথা।
অফিসের উত্তেজনা এড়াতেই WFH?
সাধারণত কোনও সংস্থায় বড় ধরনের ছাঁটাইয়ের খবর ছড়ালে অফিসের অন্দরে অসন্তোষ, কান্নাকাটি কিংবা বিক্ষোভের পরিস্থিতি হয়। মেটা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই ‘অফিস ড্রামা’ বা বিশৃঙ্খলা এড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল। ছাঁটাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে সংস্থার মানবসম্পদ (HR) বিভাগের প্রধান জ্যানেল গেল (Janelle Gale) একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকায় কর্মীদের জানান, নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই, সবাই যেন বাড়ি থেকে কাজ (WFH) করেন।
কোনও টাউনহল মিটিং বা মুখোমুখি আলোচনার সুযোগ রাখা হয়নি। কর্মীরা ভেবেছিলেন এটা সাধারণ ওয়ার্ক ফ্রম হোম নির্দেশিকা, ঠিক তখনই নিঃশব্দে নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খবর। বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়ার মূল কারণই ছিল যাতে সহকর্মীরা একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে না পারেন এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যেন অত্যন্ত গোপনে ও নীরবে হয়।
ভোর ৪টের ইমেলেই ছাঁটাই
মেটার এই ছাঁটাই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় তাদের সিঙ্গাপুর হাব থেকে। সিঙ্গাপুরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৪টের সময় (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রাত ১:৩০ মিনিটে) গভীর ঘুমে মগ্ন কর্মীদের ব্যক্তিগত ইমেলে চাকরি যাওয়ার নোটিস পাঠানো হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ইউরোপ এবং আমেরিকার কর্মীদেরও নিজ নিজ টাইমজোন অনুযায়ী কাকভোরে ইমেল পাঠিয়ে বিদায় করা হয়।
বহু কর্মী সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁদের ইন্টারনাল ওয়ার্ক প্রোফাইল ‘ডিঅ্যাক্টিভেটেড’ বা নিষ্ক্রিয় দেখে বুঝতে পারেন যে তাঁরা কাজ হারিয়েছেন। কোনও বৈঠক বা মিটিং নয়, ম্যানেজারের সঙ্গে কোনও মুখোমুখি আলোচনা নয়--কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের অবসান ঘটল মাত্র একটি যান্ত্রিক ইমেলের মাধ্যমে।
মেটার এক দীর্ঘকালীন কর্মী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আগে ছাঁটাইয়ের অর্থ ছিল এইচআর এবং ম্যানেজারের সঙ্গে ফেয়ারওয়েল মিটিং। কিন্তু মেটাতে এখন সবকিছুই অত্যন্ত নির্মম। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ভয়ে ভয়ে ইমেল চেক করতে হত যে, চাকরিটা আদৌ আছে কি না।”
আসল কারণ
মেটা কর্তৃপক্ষের এই আকস্মিক ছাঁটাইয়ের নেপথ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (Artificial Intelligence) প্রযুক্তির দিকে তাদের আগ্রাসী রূপান্তর। মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ এআই-কে কোম্পানির মূল অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। চলতি বছরে মেটা এআই প্রযুক্তির পিছনে প্রায় ১২৫ থেকে ১৪৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা করেছে। এই বিপুল খরচ সামাল দিতে এবং সংস্থাকে আরও ‘ফ্ল্যাটার’ (Flatter) বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত করতে এই ছাঁটাই করা হয়েছে।
সংস্থার এইচআর প্রধানের ফাঁস হওয়া মেমো থেকে জানা গিয়েছে, ৮,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করার পাশাপাশি প্রায় ৬,০০০ শূন্য পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সংস্থায় টিকে যাওয়া প্রায় ৭,০০০ কর্মীকে নতুন এআই-নেটিভ (AI-native) টিমে স্থানান্তর করা হচ্ছে।
সবচেয়ে বড় বিতর্কের বিষয় হল, মেটা কর্মীদের কাজের ধরন এবং মাউসের নড়াচড়া ট্র্যাক করার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ টুল ব্যবহার করছিল, যা দিয়ে এআই সিস্টেমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। অর্থাৎ, কর্মীরা যে সিস্টেম তৈরি করতে সাহায্য করছিলেন, সেই এআই ব্যবস্থাপনাই শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিস্থাপন করল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ
সর্বভারতীয় প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই খবরটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তেই মেটা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'মেটা ভোর ৪টের সময় ছাঁটাইয়ের নোটিস পাঠিয়ে তাদের কর্পোরেট সহমর্মিতার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।'
অন্য এক ব্যবহারকারী ২০২৬ সালের এই মন্দা পরিস্থিতি তুলে ধরে লিখেছেন, 'প্রতিদিন সকালে উঠে একটা নতুন ছাঁটাইয়ের খবর দেখতে হয়। মেটা ৮ হাজার, অ্যামাজন ১৬ হাজার, ওরাকল ৩০ হাজার, সিসকো ৪ হাজার-- ইতোমধ্যেই লক্ষাধিক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। কর্পোরেট জগৎটা পুরোপুরি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।'
তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও অনেকে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন। আগে ছাঁটাই হওয়া এক ব্যক্তি মেটার কর্মীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'ভোর ৪টের ইমেলের জন্য যারা অপেক্ষা করছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা। তবে ভেঙে পড়বেন না। এই সমস্ত নিষ্ঠুর কর্পোরেট সংস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক সময় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বা নতুন কিছু শুরু করার বড় সুযোগ এনে দেয়।'
আমেরিকার ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা হয়ত ১৬ সপ্তাহের মূল বেতন এবং প্রতি বছরের কাজের জন্য অতিরিক্ত ২ সপ্তাহের বেতন প্যাকেজ বা সেভারেন্স পাচ্ছেন। কিন্তু মেটার এই অমানবিক প্রক্রিয়াটি প্রযুক্তি বিশ্বের এক অন্ধকার দিককেই উন্মোচিত করেছে। মুনাফা অর্জন এবং প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য কর্পোরেট জায়ান্টরা যেভাবে মানুষের আবেগ ও মর্যাদাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
বাড়ি বসে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার আড়ালে ভোর ৪টের অন্ধকারে কর্মচারীদের জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়ার এই ঘটনা কর্পোরেট ইতিহাসের অন্যতম এক ‘অমানবিক’ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
