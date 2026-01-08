English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • প্রযুক্তি
  • AI: এআইয়ে নিয়োগ দ্রুত, কিন্তু প্রকৃত দক্ষতার সংকেত বুঝতে পারাটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ

AI: এআইয়ে নিয়োগ দ্রুত, কিন্তু প্রকৃত দক্ষতার সংকেত বুঝতে পারাটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ

Zee Media and LinkedIn initiative 'Beyond AI, CVs & JDs': জি মিডিয়া ও লিংকডইনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া সিরিজ ‘Beyond AI, CVs & JDs’-এ এই পরিবর্তনের দিকগুলো তুলে ধরেছেন লিংকডইন ট্যালেন্ট অ্যান্ড লার্নিং সল্যুশনস (ভারত)-এর প্রধান রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Jan 8, 2026, 11:26 AM IST
AI: এআইয়ে নিয়োগ দ্রুত, কিন্তু প্রকৃত দক্ষতার সংকেত বুঝতে পারাটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অনেকটাই সহজ করেছে। সিভি ও জব ডিসক্রিপশন তৈরি হচ্ছে দ্রুত, স্ক্রিনিং ও শর্টলিস্টিংয়ে সময় লাগছে কম, আর নিয়োগপ্রার্থী ও নিয়োগকর্তার মধ্যে যোগাযোগও আগের চেয়ে মসৃণ। কিন্তু এর মধ্যেই সামনে এসেছে নতুন সমস্যা—আসল দক্ষতা চিহ্নিত করা। কে কাজটি ঠিকমতো করতে পারবে, দ্রুত বদলে যেতে পারবে, আর ভবিষ্যতের ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে—এই ‘সিগন্যাল’ ধরাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জি মিডিয়া ও লিংকডইনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া সিরিজ ‘Beyond AI, CVs & JDs’-এ এই পরিবর্তনের দিকগুলো তুলে ধরেছেন লিংকডইন ট্যালেন্ট অ্যান্ড লার্নিং সল্যুশনস (ভারত)-এর প্রধান রুচি আনন্দ এবং উইপ্রোর চিফ অপারেটিং অফিসার সঞ্জীব জৈন। তাঁদের বক্তব্য, আগামী দিনে নিয়োগের লক্ষ্য শুধু গতি নয়—লক্ষ্য হবে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ট্যালেন্ট স্ট্র্যাটেজি। যেখানে অটোমেশন সময় বাঁচাবে, দক্ষতার সংযোগ দৃশ্যমানতা বাড়াবে, আর অভ্যন্তরীণ বদলবদল বাস্তবে কার্যকর হবে।

এআই যখন প্রাপ্তি ও সুযোগের পরিসর বাড়াচ্ছে বহুগুণ

সঞ্জীব জৈনের কথায়, “এআই ট্যালেন্ট, শেখা ও সুযোগকে গণতান্ত্রিক করেছে।” আগে যেসব উন্নত টুল ও লার্নিং সিস্টেম হাতে গোনা কিছু মানুষের নাগালে ছিল, সেগুলো এখন পুরো প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীর সংখ্যা ও ডেটার পরিমাণও বেড়েছে। ফলে সম্ভাবনাময় প্রার্থীকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে ট্যালেন্ট লিডারদের এখন আরও সূক্ষ্ম দক্ষতা-সংকেত এবং পরিকল্পিত মূল্যায়নের দিকে যেতে হচ্ছে।

রুচি আনন্দের মতে, এই পরিবর্তন কর্মক্ষেত্রেও নতুন মনোভাব তৈরি করছে। এআই যখন একঘেয়ে ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের ভার কমাচ্ছে, তখন কর্মীরা মন দিতে পারছেন কৌশলগত ভাবনা, সমস্যা সমাধান ও উচ্চ-মূল্যের কাজে। তাই ডিগ্রি বা পদমর্যাদার বদলে দক্ষতাভিত্তিক নিয়োগ ও উন্নয়নই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সময় বাঁচানো নয়, প্রভাব বাড়ানো

সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এআইকে আর কেবল সময় বাঁচানোর হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে না। নেতারা চাইছেন এআইয়ের সাহায্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে, কাজের স্থায়িত্ব বাড়াতে এবং টিমজুড়ে সৃজনশীলতা উস্কে দিতে। লিংকডইনের এক সমীক্ষা বলছে, ভারতে ৫২ শতাংশ রিক্রুটারের কাছেই এখন নিয়োগে এআই ও প্রযুক্তি ব্যবহারের উন্নতি অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

উইপ্রোতে একটি এআই-চালিত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রতি সপ্তাহে এক লক্ষের বেশি কর্মীর প্রশ্নের উত্তর দেয়। এর ফলে কাজের গতি যেমন বেড়েছে, তেমনই মানবসম্পদ টিমের সময় মুক্ত হয়েছে উদ্ভাবন ও কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য। বাস্তবে এতে রিক্রুটাররা হায়ারিং ম্যানেজারদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারছেন, স্পষ্ট জব স্কোপ তৈরি করতে পারছেন এবং ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী ট্যালেন্ট পাইপলাইন গড়ে তুলছেন।

সংস্থার ভেতরেই ভবিষ্যৎ খোঁজার সময়

এআই আরেকটি নীরব কিন্তু বড় পরিবর্তন এনেছে—অভ্যন্তরীণ বদলবদলকে (ইন্টারনাল মোবিলিটি) আলাদা উদ্যোগ নয়, মূল ট্যালেন্ট স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রুচি আনন্দের কথায়, “বিষয়টা শুধু ট্যালেন্ট কেনা নয়, ট্যালেন্ট গড়ে তোলা।” এআই-ভিত্তিক রোল ম্যাচিং, স্কিল ম্যাপিং ও ব্যক্তিগত শেখার পথ সংস্থাগুলোকে বাইরের বাজারে যাওয়ার আগেই নিজেদের কর্মীদের মধ্যে সম্ভাবনা খুঁজে পেতে সাহায্য করছে।

পেশাজীবীদের কাছে অভিযোজনই আসল পুঁজি

পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে কেরিয়ারের পথ আর আগের মতো সোজা নয়। দক্ষতা, শেখার আগ্রহ এবং নতুন দায়িত্বে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই এখন এগিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি। লিংকডইনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ৭৮ শতাংশ রিক্রুটার এখন ডিগ্রির চেয়ে বাস্তব ও স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দেন।

সঞ্জীব জৈনের মতে, সমালোচনামূলক চিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের মতো দক্ষতা ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে—বিশেষ করে এআই যখন কাজের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে যাবে। রুচি আনন্দ জোর দেন ‘শেখার মানসিকতা’-র উপর। তাঁর কথায়, “আমি সব জানি না—এই উপলব্ধি আর শেখার ইচ্ছাই ভবিষ্যতের অজানা ভূমিকার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে।”

এআই যেভাবে কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে, তাতে ট্যালেন্ট স্ট্র্যাটেজি ও প্রয়োজনীয় দক্ষতাও দ্রুত পাল্টাচ্ছে। যারা এই পরিবর্তন আগেভাগে বুঝে অভিযোজনযোগ্য মানসিকতা নিয়ে এগোবে—সংস্থা হোক বা পেশাজীবী—তারাই এআই-চালিত অর্থনীতিতে এগিয়ে থাকবে।

দেখে নিন পর্বটি-

