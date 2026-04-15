English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • প্রযুক্তি
  • WHOOP BAND EXPLAINED: বিরাট থেকে মমতা-অভিষেক, কেন কব্জিতে জড়ান স্ক্রিনবিহীন কালো ডিভাইস, কী এই ৪৬ হাজারি হুপ ব্যান্ডের কাজ?

WHOOP BAND EXPLAINED: বিরাট থেকে মমতা হয়ে অভিষেক, কেন তাঁরা কব্জিতে জড়াচ্ছে স্ক্রিনবিহীন কালো ডিভাইস? কী এই ৪৬ হাজারি হুপ ব্যান্ডে? কী তার কাজ?

Updated By: Apr 15, 2026, 06:52 PM IST
চর্চায় হুপ ব্যান্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo), বিরাট কোহলি (Virat Kohli), লেব্রন জেমস (LeBron James), মাইকেল ফেল্পস (Michael Phelps), এমএস ধোনি (MS Dhoni), জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah), শ্রেয়স আইয়ার (Shreyas Iyer), সোনম কাপুর (Sonam Kapoor), করণ আউজলা (Karan Aujla) এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) মিল কোথায়? এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর হতে পারে যে, তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আর কঠিন উত্তর হবে- তাঁদের কব্জিতে জড়ানো এক স্ক্রিনলেস কালো মনিটর। যার নাম হুপ ব্যান্ড (WHOOP band)। 

Add Zee News as a Preferred Source

কী এই ব্যান্ড, কেন এত চর্চা? ফিটনেস ফ্রিক ও পেশাদার ক্রীড়াবিদদের এক নম্বর পছন্দ হুপ ব্যান্ড। একটি স্ক্রিনবিহীন, ২৪ ঘণ্টা ব্যবহারযোগ্য ফিটনেস ট্র্যাকার ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ডিভাইস, যা কেবল ডেটাই নয়, ব্যক্তিগত ভাবে কার্যকরী পরামর্শ দিয়ে ব্যবহারকারীর পারফরম্যান্স, রিকভারি ও ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। এই ডিভাইসটি হৃদস্পন্দন, হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার এবং রক্তের অক্সিজেনের মাত্রা নিরীক্ষণ করে প্রতিদিনের 'স্ট্রেইন', 'রিকভারি' ও 'স্লিপ স্কোর' নির্ধারণ করে। সংস্থার দাবি এই তথ্য বিশ্লেষণের নির্ভুলতা প্রায় ৯৯ শতাংশ।

রিকভারি ট্র্যাকিং (০–১০০%): প্রতিদিন সকালে হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি, বিশ্রামকালীন হৃদস্পন্দন এবং ঘুমের উপর ভিত্তি করে আপনার শরীরের ধকল সহ্য করার প্রস্তুতি মূল্যায়ন করে।

স্ট্রেইন মনিটরিং: সারাদিন ধরে ০–২১ স্কেলে কার্ডিওভাসকুলার লোড পরিমাপ করে, যা আপনাকে ওয়ার্কআউট বা দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক পরিশ্রম ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

স্লিপ কোচিং: পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ঘুমের পর্যায় (হালকা থেকে মাঝারি হয়ে গভীর) এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে ঘুমোতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার সর্বোত্তম সময় নির্ধারণ করে।

২৪/৭ হেলথ মনিটরিং: হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি, বিশ্রামকালীন হৃদস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, রক্তে অক্সিজেন এবং ত্বকের তাপমাত্রা ট্র্যাক করে প্রতিদিনের একটি কার্যকরী স্বাস্থ্য চিত্র প্রদান করে।

স্ট্রেস মনিটর: সারাদিন ধরে রিয়াল-টাইম স্ট্রেসের মাত্রা ট্র্যাক করে।

জার্নাল ফিচার: অভ্যাস (ক্যাফেইন, অ্যালকোহল, খাদ্যাভ্যাস, স্ট্রেস) ট্র্যাক করার মাধ্যমে রিকভারির উপর এগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করে।

হুপ বডি (যে কোনও পোশাকে): সেন্সরগুলি রিস্ট ব্যান্ড থেকে খুলে বিশেষ পোশাকে (শর্টস, ব্রা, লেগিংসে) রাখা যায়। যা বিকল্প ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণের স্থান হিসেবে কাজ করে।

ডেটার নির্ভুলতা: ফটোপ্লেথিসমোগ্রাফি প্রযুক্তি-সহ উন্নত অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে।

ব্যাটারি লাইফ: ৪.০/৫.০ মডেলগুলিতে একটি ব্যাটারি প্যাক রয়েছে যা ডিভাইসটি পরা অবস্থাতেই এর উপর স্লাইড করে লাগানো যায়, ফলে চার্জ দেওয়ার জন্য এটি খোলার প্রয়োজন হয় না।

সাপ্তাহিক ট্রেন্ডস: দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য ৭-দিন, ৩০-দিন বা ৬-মাসের ডেটা রিপোর্ট প্রদান করে।

কোচিং ও অ্যালার্টস: একটি স্লিপ প্ল্যানার স্মার্ট অ্যালার্ম রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে আপনার রিকভারির প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আপনাকে জাগিয়ে তোলে।

হুপের বর্তমান মডেল অনুযায়ী ভারতে দাম: 

WHOOP 5.0 One Health and Fitness Tracker (২১ হাজার টাকার কাছাকাছি)
WHOOP Peak – 12-Month Membership – 5.0 Health and Fitness Wearable – 24/7 Activity and Sleep Tracker with Heart Rate, HRV, Stress Monitor, Personalized Coaching, Healthspan – 14+ Days Battery Life (২৯ হাজার টাকার কাছাকাছি)
WHOOP Life Health and Fitness Tracker (৪৭ হাজার টাকার কাছাকাছি)
WHOOP 4.0 Health and Fitness Tracker (২০ হাজার টাকার কাছাকাছি)

WHOOP 5.0 এবং WHOOP MG ডিভাইসকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের তিনটি প্রধান মেম্বারশিপ টিয়ার চালু করেছে WHOOP Band— ‘One’, ‘Peak’ এবং ‘Life’। প্রচলিত স্মার্টওয়াচ বা ফিটনেস ট্র্যাকারগুলির থেকে ভিন্নভাবে, WHOOP তাদের হার্ডওয়্যার আলাদা করে বিক্রি করে না। বরং ডিভাইসের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ১২ মাসের সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান বাণ্ডল করা থাকে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য এক নতুন পরিষেবা মডেল তৈরি করেছে।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

Tags:
WHOOP Band ExplainedWHOOP BandWHOOP Band price IndiaWHOOP Band featuresWHOOP 5.0 specs
পরবর্তী
খবর

Bulletproof Vehicle West Bengal Assembly Election 2026: বঙ্গে ভোট ব্যাটলে বাহিনীর বর্ম MBPV, বিস্ফোরণে অনড় বুলেটপ্রুফ সাঁজোয়া গাড়ির ৭ বৈশিষ্ট্য কী? কেন এত চর্চায়?
.

পরবর্তী খবর