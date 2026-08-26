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VIRAL VIDEO: স্কুটি নিয়েই সটান উঁচু গাছে উঠে বসলেন যুবতী! নেটপাড়ার চোখই সরছে না... এ কীভাবে সম্ভব

স্কুটি নিয়েই সটান উঁচু গাছে উঠে বসলেন এক যুবতী! নেটপাড়ার চোখই সরছে না ভাইরাল ভিডিয়ো থেকে! এ কীভাবে সম্ভব হল? দেখুন এখনই

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 26, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:04 PM IST
VIRAL VIDEO: স্কুটি নিয়েই সটান উঁচু গাছে উঠে বসলেন যুবতী! নেটপাড়ার চোখই সরছে না... এ কীভাবে সম্ভব
Image Credit: গাছে উঠলেন মহিলা

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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