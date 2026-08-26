/VIRAL VIDEO: স্কুটি নিয়েই সটান উঁচু গাছে উঠে বসলেন যুবতী! নেটপাড়ার চোখই সরছে না... এ কীভাবে সম্ভব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় কত কী না ভাইরাল হয়! আর এবার এক অদ্ভুত ভিডিয়ো দেখে থ হয়ে গিয়েছে নেটপাড়া। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে যে, এক মহিলা স্কুটি নিয়ে রাস্তার ধারের এক অনেক উঁচু গাছে স্কুটি নিয়ে বসে আছেন। এমন অস্বাভাবিক ভিডিয়ো দেখে দর্শকরা নানা রকম মজার মন্তব্যের পাশাপাশি প্রশ্নও করছেন। অনেকেই ভাবছেন যে, স্কুটারটি কীভাবে ওই গাছের ওপর উঠে পড়ল। কেউ কেউ আবার মহিলার অদ্ভুত পার্কিং দক্ষতা নিয়েও ঠাট্টা-তামাশা করছেন! আবার কেউ কেউ কেবল জানতে চাইছেন, যে, তিনি কীভাবে উপরে উঠলেন! ভিডিয়োটি দেখে মনে হচ্ছে এটি কেউ কৃত্তিম মেধায় বানিয়েছেন। আর ভাইরাল হওয়ার ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন করা হয়েছে। জি ২৪ ঘণ্টা এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি।
কৃত্তিম মেধার কথাই বলছেন সকলে
এই অদ্ভুত দৃশ্যটি ভিডিয়োটির সত্যতা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কোনও কোনও ইউজার এটিকে একটি বাস্তব ঘটনা বলে মনে করলেও, অন্যদের ধারণা—AI ব্যবহার করে এই ফুটেজটি তৈরি বা পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই-নির্মিত ভিডিয়ো এবং ডিজিটাল ভাবে সম্পাদিত ক্লিপের প্রচলন যখন ক্রমশ বাড়ছে, ঠিক তখনই এই সন্দেহের বিষয়টি সামনে এসেছে। তাই অনেক ইউজারই অন্যদের পরামর্শ দিয়েছেন যেন উৎসের সত্যতা যাচাই না করে এই ভিডিয়োটিকে বিশ্বাস না করার। এখনও পর্যন্ত ভিডিয়োটি কোথা থেকে এসেছে কিংবা গাছের উপর স্কুটারটি ওঠার আগে আসলে কী ঘটেছিল, সেই সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকী ওই নারীর এই অস্বাভাবিক ঘটনার পিছনের পরিস্থিতি সম্পর্কেও কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও জানা যায়নি।
ইন্টারনেটে কী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে?
'তার মধ্যে নিশ্চয়ই কুকুরের মতো স্বভাব আছে এবং সে কাঠবিড়ালি তাড়া করছিল!'
'পরের ধুম মুভি বা ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তাঁকে নেওয়া উচিত!!!'
'পার্কিং ভর্তি থাকলে আমরা যা করতে চেয়েছি, সে ঠিক তাই করেছে…'
'অসাধারণ দক্ষতা। সে এটা করলই বা কীভাবে?'
আপাতত রহস্য অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে। এটি বাস্তব ঘটনা, ডিজিটাল ভাবে সম্পাদিত ক্লিপ বা এআইয়ের তৈরি ভিডিয়ো—যা-ই হোক না কেন! এই অদ্ভুত দৃশ্য নিশ্চিত ভাবেই ইন্টারনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
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