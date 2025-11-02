English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
শুভপম সাহা | Updated By: Nov 2, 2025, 10:12 PM IST
World’s Fastest High-Speed Train: আর কেউ বলবে না বন্দে ভারতের কথা! গতিদানব CR450 ছুটল ৮৯৬ কিমি প্রতি ঘণ্টায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দ্রুততম ট্রেনের (India’s Fastest Train) খেতাব এখন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (The Vande Bharat Express) সর্বোচ্চ ১৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় যা ছুটতে পারে। বর্তমানে ভারতীয় রেলপথে বন্দে ভারত প্রায় ৮০ থেকে ৯০ কিমি ঘণ্টায় ছুটতে পারে। বন্দে ভারত ভারতে নিঃসন্দেহে বেশ জনপ্রিয়। তবে একটু দেশের বাইরের দিকে তাকালে, এবার বন্দে ভারতেরও ছুটি হয়ে যাবে। বিশ্বের দ্রুততম হাই-স্পিড ট্রেন (World’s Fastest High-Speed Train) ছুটিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিল কল্পনাতীত প্রযুক্তির দেশ চিন। বুলেট ট্রেনের (Bullet Train) চেয়েও দ্রুত ট্রেন ট্র্যাকে ছোটাল চিন। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!  

সিআর৪৫০ ট্রেন 

কথা হচ্ছে সিআর৪৫০ ট্রেন নিয়ে। উন্নত শক্তি দক্ষতা এবং ত্বরণের জন্য কার্বন ফাইবার এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো হালকা ওজনের উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি এই ট্রেন লম্বা স্ট্রিমলাইন নোস কোন ও এবং আবদ্ধ বগি রয়েছে। কেবিনের ভিতরের শব্দ এবং কম্পনের মাত্রা কম রাখতে ডিজাইনড, যাতে যাত্রীদের জন্য আরও জায়গা থাকবে স্ব-পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃত্তিম মেধা চালিত সিস্টেমগুলি রয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় বৈদ্যুতিক গতিতে ত্বরান্বিত করার জন্য এর বেশ কয়েকটি বায়ুগতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই গতিকে সমর্থন করে। বাজপাখির আকৃতির নাক, অন্যান্য ট্রেনের তুলনায় ২২% কম বায়ু টানে। ২০ সেমি ছোট প্রোফাইল এবং একটি হালকা পাতলা শরীরও বড় কারণ। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ট্রেনের অসাধারণ গতিতে যোগ করে।

মাগলেভও বাচ্চা!

জি নিউজ হিন্দির রিপোর্ট বলছে চিনের সিআর৪৫০ ট্রেন ৮৯৬ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটেছে। যা জাপানের এলজিরো সিরিজের মাগলেভের রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে। মাগলেভ সর্বাধিক ৬০৩ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটেছে এখনও পর্যন্ত। চিন এখন অতি-উচ্চ-গতির রেল ভ্রমণের প্রতিযোগিতায় দক্ষতা অর্জন করেছে। যদিও সিআর৪৫০ ট্রেন এই গতিতে ছুটবে না। পরীক্ষামূলক ভাবে চালানোর সময় এই গতি অর্জন করেছে। বাণিজ্যিকভাবে চালানোর জন্যই এই ট্রেন ডিজাইন করা হয়েছে। যখন সাধারণের জন্য ছুটবে তখন গতি ৪০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হবে। ট্রেনটি ৪ সেকেন্ডের মধ্যে ০ থেকে ৩৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টার গতিতে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে এবং বর্তমানে এটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। 

৫ বছর লাগল
 
সিআর৪৫০ ট্রেনটি তৈরি করতে পাঁচ বছর সময় লেগেছে। যা চায়না অ্যাকাডেমি অফ রেলওয়ে সায়েন্সেস ডিজাইন করেছে। গতির সঙ্গে সম্পর্কিত বড় ঝুঁকিও রয়েছে যদিও। 'যদি মোটর উইন্ডিংয়ের মধ্যে একটি শর্ট সার্কিট হয়, তবে চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে মোটরটি বন্ধ হয় না। চায়না রেলওয়ে অ্যাকাডেমি প্রধান প্রকৌশলী ঝাও হংওয়েই সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডেইলিকে বলেছেন।

