/৪৪৭৬৯৬ কেজির বিমানে নিস্তেজ মিসাইলও! ১৮ ফুটের গাড়িও ‘চলমান দুর্গ’! দিল্লিতে চর্চায় জিনপিংয়ের ব্রিকস বোয়িং ও লিমুজিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিক্স-এ যোগ দিতে ঠিক ৭ বছর পর ভারত সফরে এসেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই মুহূর্তে ভীষণ ভাবে চর্চায় রয়েছে জিনপিংয়ের দুই বাহন-বিমান ও গাড়ি। জিনপিং যখনই বিদেশ সফরে যান, তখন তাঁর যাত্রাপথও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়। চিনের প্রেসিডেন্ট স্রেফ কোনও সাধারণ বিমানে চড়ে বসেন না বা কোনও বিলাসবহুল গাড়িতে উঠে পড়েন না! তাঁর বিদেশ সফরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসম্পন্ন যানবাহনের আয়োজন থাকে এবং তাঁর চলাচলের প্রতিটি ধাপেই নিরাপত্তা ও যোগাযোগের বিশেষ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে জিনপিংয় এসেছেন এয়ার চায়নার বিশেষ ভাবে মডিফায়েড বোয়িং ৭৪৭-৮ মডেলের বিমানে। বিমান থেকে নামার পর তাঁর বেছে নেওয়া গাড়িটি ছিল বিশেষ ভাবে তৈরি অত্যন্ত সুরক্ষিত এক চিনা লিমুজিন গাড়ি। যা কালো কভারে মুড়েই চিন থেকে এসেছে ভারতে! জিনপিং ভারতের কোনও গাড়িতেই পা রাখেননি।
জিনপিংয়ের বিমান যেমন
জিনপিং যে বিমানটি ব্যবহার করেন সেটি বোয়িং ৭৪৭-৮ ইন্টারকন্টিনেন্টাল। এটি এয়ার চায়নার পরিচালিত এই বিমান মূলত একটি বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান ছিল। বর্তমানে বিশ্বের মাত্র ৩টি বাণিজ্যিক এয়ারলাইন্স নিয়মিত যাত্রীবাহী ফ্লাইটে বোয়িং ৭৪৭-৮ ইন্টারকন্টিনেন্টালকে স্থান দিয়েছে। লুফথানসা, কোরিয়ান এয়ার ও এয়ার চায়না ছাড়া এই মডেলের বিমানে আর কোনও এয়ারলাইন্স যাত্রী পরিবহণে ব্য়বহার করে না। জিনপিংয়ের বিমানটি যদিও পুরোপুরি মডিফায়েড। ২০১৫ সালের মে মাসে এয়ার চায়নার একটি বিমানকে বাণিজ্যিক পরিষেবা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় জিনপিংয়ের জন্য়ই। এরপর বিমানেতে বিশেষ নিরাপত্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গেই একটি ভিআইপি ইন্টেরিয়র স্থাপন করা হয়। ২০১৬ সালে চিনের প্রধান রাষ্ট্রীয় বিমান হিসেবে পরিষেবা শুরু করে। এই বিমানেপ আগে জিনপিং বাণিজ্যিক বোয়িং ৭৪৭-৪০০ ব্যবহার করতেন। বিদেশ সফরের আগে বিমানগুলিকে সাময়িক ভাবে রূপান্তরিত করা হত, যার মধ্যে ভিভিআইপি সুবিধা স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সফর শেষে সেগুলিকে আবার বাণিজ্যিক পরিষেবায় ফিরিয়ে দেওয়া যেত। শি জিনপিংয়ের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত বোয়িং ৭৪৭-৮ বিমানটি একটি সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এতে স্যাটেলাইট-ভিত্তিক এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, যা তাঁকে বিদেশে থাকাকালীন বেজিংয়ের সরকারি ও সামরিক কমান্ড সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সাহায্য করে। বিমানটিতে হুমকি-শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র-প্রতিরক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস বা ইএমপি শিল্ডিংও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিমানটির ভিতরের সঠিক বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এতে ব্যক্তিগত এক্সিকিউটিভ স্পেস, বেডরুম এবং কনফারেন্স এরিয়া রয়েছে, যা জিনপিংকে কাজ করতে এবং বৈঠক করতে সক্ষম করবে।
জিনপিংয়ের গাড়ি যেমন
চিনের প্রেসিডেন্সিয়াল লিমুজিনটি হংচি এলফাইভ মডেলের এক লাক্সারি সেডান। যা গতবছর সেপ্টেম্বরে খবরে এসেছিল এসসিও সামিট ২০২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সময়ে। কারণ জিনপিংয়ের গাড়িতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘুরেছিলেন তিয়ানজিন শহরে। মোদীর সম্মানে নিজের প্রিয় সরকারি গাড়িটিই ছেড়ে দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট। তাঁর এহেন সৌজন্য মোহিত করেছিল সবাইকে। হংচি মানে চিনের সরকারি ভাষা মান্ডারিনে 'রেড ফ্ল্যাগ'। চিনের জাতীয় গর্বের প্রতীক এই গাড়ি। যা সেই দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। চিনে আসা বিশিষ্টরদের জন্যও বরাদ্দ থাকে। এলফাইভ ফ্ল্যাগশিপ লিমুজিন চিনা শক্তি এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। জিনপিংয়ের পছন্দের কারণে হংচিএলফাইভে বুলেটপ্রুফ কাচ, বুলেটপ্রুফ চাকা রয়েছে। ভিতরে বর্মের প্রলেপ এবং আরও উন্নতমানের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লিমুজিনটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫.৫ মিটার বা ১৮ ফুটের মতো। ২১-ইঞ্চির বুলেটপ্রুফ চাকা ও টায়ার রয়েছে। এছাড়া এমন তথ্যও পাওয়া গিয়েছে, গাড়িটিকে ছোটখাটো বিস্ফোরকের আঘাত সহ্য করার মতো করে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে হয়তো এমন একটি এয়ার-কম্প্রেশন বা বায়ু-চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে, যা রাসায়নিক হামলার সময় যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে সক্ষম।১৯৫৮ সালে চালু হয়েছিল, মূলত শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও, মাও সেতুংয়ের আমলে, হংচি গাড়িগুলি সম্পূর্ণরূপে হাতে তৈরি করা হয়েছিল। হংচিএলফাইভের দাম প্রায় ৫ মিলিয়ন ইউয়ান (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি টাকা), যা চিনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গাড়ি। মিশর, আমেরিকা, রাশিয়া এবং হংকংয়েও জিনপিং এই গাড়িতে চড়েন।
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