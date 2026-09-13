Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /প্রযুক্তি
  • /৪৪৭৬৯৬ কেজির বিমানে নিস্তেজ মিসাইলও! ১৮ ফুটের গাড়িও ‘চলমান দুর্গ’! দিল্লিতে চর্চায় জিনপিংয়ের ব্রিকস বোয়িং ও লিমুজিন

৪৪৭৬৯৬ কেজির বিমানে নিস্তেজ মিসাইলও! ১৮ ফুটের গাড়িও ‘চলমান দুর্গ’! দিল্লিতে চর্চায় জিনপিংয়ের ব্রিকস বোয়িং ও লিমুজিন

তিনি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। শি জিনপিং বলে কথা। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বাহন তো আর সাদামাটা হবে না। বিমান থেকে গাড়ি, সবই আলাদা। চর্চায় দিল্লিতে জিনপিংয়ের বোয়িং ও লিমুজিন

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 13, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:35 PM IST
৪৪৭৬৯৬ কেজির বিমানে নিস্তেজ মিসাইলও! ১৮ ফুটের গাড়িও ‘চলমান দুর্গ’! দিল্লিতে চর্চায় জিনপিংয়ের ব্রিকস বোয়িং ও লিমুজিন
Image Credit: চর্চায় জিনপিংয়ের বাহন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়, মায়ের সম্পত্তি', ঋতব্রতকে নিশানা করে কড়া চ্যালেঞ্জ
2
3
4
5