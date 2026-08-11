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ইউটিউবে ভিডিয়ো পোস্ট করলেই মালামাল! মানিটাইজেশনের নিয়মে বিরাট বদল, পয়লা থেকেই শুরু ধনবর্ষা...

YouTube Monetisation:  ইউটিউবে ভিডিয়ো পোস্ট করলেই হয়ে যাবেন মালামাল! ৮ বছর পর মানিটাইজেশনের নিয়মে বিরাট বদল আনল Google! পয়লা থেকেই শুরু হয়ে যাবে ধনবর্ষা...  

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 11, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:27 PM IST
ইউটিউবে ভিডিয়ো পোস্ট করলেই মালামাল! মানিটাইজেশনের নিয়মে বিরাট বদল, পয়লা থেকেই শুরু ধনবর্ষা...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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