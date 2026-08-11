/ইউটিউবে ভিডিয়ো পোস্ট করলেই মালামাল! মানিটাইজেশনের নিয়মে বিরাট বদল, পয়লা থেকেই শুরু ধনবর্ষা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুগলের ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব তাদের পার্টনার প্রোগ্রাম (YPP)-এ বিরাট বদল আনল। যার ফলে ২০২৭ সাল থেকেই বিজ্ঞাপন এবং 'ইউটিউবপ্রিমিয়াম'-এর মাধ্যমে আয়ের অংশীদার হতে ইচ্ছুক ক্রিয়েটরদের জন্য যোগ্যতার নতুন শর্তাবলী কার্যকর হবে। আর এই প্রোগ্রামে আবেদনকারী নতুন ক্রিয়েটরদের বিগত ৩৬৫ দিনে ৮০০০ 'কোয়ালিফায়েড ওয়াচ আওয়ার' বা গত ৯০ দিনে ২০ মিলিয়ন 'কোয়ালিফায়েড শর্টস ভিউ' অর্জন করতে হবে। এই পরিবর্তনগুলি আগামী বছর ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে। যারা ইতোমধ্যে ইউটিউবপার্টনার প্রোগ্রামের অংশ, তাদের উপর যদিও এর কোনও প্রভাব পড়বে না। ইউটিউব জানিয়েছে, এই পরিবর্তনগুলির মূল লক্ষ্যই হল সক্রিয় ক্রিয়েটরদের পুরস্কৃত করা এবং প্ল্যাটফর্মের হাত ধরে আয়ের সুযোগ বাড়ানো। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম ইউটিউবের পার্টনার প্রোগ্রামে বিরাট আপডেট আনল। কোম্পানি জানিয়েছে যে, তারা আশা করছে ২০২৬ সালের তুলনায় ২০২৭ সালে ক্রিয়েটরদের আরও বেশি টাকা দিতে পারবে। পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও প্রিমিয়াম আয়ের ভাগ পেতে ইচ্ছুক নতুন ক্রিয়েটরদের দু'টি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। কোম্পানির মতে গত ৩৬৫ দিনে ৮০০০ 'কোয়ালিফায়েড ওয়াচ আওয়ার' অথবা গত ৯০ দিনে ২০ মিলিয়ন 'কোয়ালিফায়েড শর্টস ভিউ' অর্জনের মাধ্যমে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ইউটিউব আরও জানিয়েছে যে, তাদের 'ফ্যান ফান্ডিং' এবং শপিং-সংক্রান্ত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রবেশের শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ, নতুন ক্রিয়েটরদের জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রিমিয়াম আয়ের ভাগ পাওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেই মূলত এই নতুন শর্তগুলি প্রযোজ্য হবে।
ইউটিউব শর্টস
ইউটিউব শর্টস থেকে প্রাপ্ত আয় বণ্টনের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনছে কোম্পানি। আগামী বছর ১ ফেব্রুয়ারি শর্টসের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও সাবস্ক্রিপশন থেকে আয়ের অংশীদারিত্বের যোগ্য হতে গেলে নির্মাতাদের বিগত ৯০ দিনে ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) 'কোয়ালিফায়েড শর্টস ভিউ' অর্জন করতেই হবে। যেসব চ্যানেল ১ কোটি ভিউয়ের নীচে থাকবে, সেগুলি ইউটিউব পার্টনারপ্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্তই থাকবে এবং তাদের দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের ভিডিও (লং-ফর্ম কন্টেন্ট) থেকে আয় অব্যাহত থাকবে। কোনও চ্যানেল পুনরায় ১ কোটি ভিউয়ের সীমা অতিক্রম করলে শর্টস থেকে আয়ের অংশীদারিত্বের সুবিধা স্বয়ংক্রিয় ভাবে আবার চালু হয়ে যাবে। ইউটিউবের মতে যেসব নির্মাতা ইতোমধ্যে শর্টস থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় করছেন, তাদের উপর এই পরিবর্তনের খুব একটা প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। ইউটিউব জানিয়েছে যে, তারা কেবল বিজ্ঞাপন-নির্ভর আয়ের উপর নির্ভর না করে নতুন সব প্রণোদনা কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনা করছে। ১ কোটি শর্টস ভিউয়ের সীমার নিচে থাকা চ্যানেলগুলির জন্য কোম্পানি জানিয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ করে দেবে এই কর্মসূচিগুলি। এর মধ্যে রয়েছে ইউটিউব শপিংয়ে সঙ্গে যুক্ত বোনাস, ব্র্যান্ড ডিল বা চুক্তির জন্য প্রণোদনা। নতুন ট্রেন্ড শুরু এবং তা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বাড়তি আয়ের সুবিধাও থাকছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এই কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো হবে।
নতুন ক্রিয়েটরদের জন্য শর্ত: সাবস্ক্রাইবার: ১,০০০, ওয়াচ আওয়ার্স: ৮,০০০ ও শর্টস ভিউ: ২ কোটি
প্রিমিয়াম লাইট আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে
ইউটিউব এখন সেই সব দেশে প্রিমিয়াম লাইট সম্প্রসারিত করছে যেখানে ইউটিউব প্রিমিয়াম উপলব্ধ। এই সাবস্ক্রিপশনটি বেশিরভাগ কন্টেন্টের নিরবচ্ছিন্ন, অফলাইন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখার সুবিধা দেয়। সদস্যদের দেখার সময় এবং ভিউয়ের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়েটররা প্রিমিয়াম এবং প্রিমিয়াম লাইট সাবস্ক্রিপশন থেকে আয়ের একটি অংশ পাবেন। ইউটিউব জানিয়েছে, ক্রিয়েটররা দীর্ঘ ভিডিয়োর জন্য বরাদ্দকৃত আয়ের ৫৫ শতাংশ এবং শর্টসের জন্য ৪৫ শতাংশ পাবেন। ফেব্রুয়ারিতে, ইউটিউব ঘোষণা করেছিল যে তাদের প্রিমিয়াম লাইট সাবস্ক্রিপশনে ব্যাকগ্রাউন্ড প্লে এবং ডাউনলোডের সুবিধা যুক্ত করা হবে। ভারতে প্রিমিয়াম লাইটের মূল্য প্রতি মাসে ৮৯ টাকা এবং এটি প্ল্যাটফর্মের বেশিরভাগ ভিডিও বিজ্ঞাপন-মুক্ত দেখার সুবিধা দেয়। এই প্ল্যান স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এবং স্মার্ট টিভিতেও কাজ করে। ইউটিউবই একমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নয় যা ক্রিয়েটরদের পুরস্কৃত করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনছে। কিছুদিন আগে, ইলন মাস্কের এক্স তার ক্রিয়েটর পেআউট প্রোগ্রাম সংশোধন করেছে এবং শুধুমাত্র মৌলিক কন্টেন্টকে পুরস্কৃত করার জন্য এর নির্দেশিকা পরিবর্তন করেছে। এই বছরের শুরুতে, ফেসবুক, টিকটক এবং ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে জনপ্রিয় ক্রিয়েটরদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে একটি নতুন মনিটাইজেশন প্রোগ্রাম চালু করেছে।
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