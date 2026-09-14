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Ganesh Chaturthi 2026 | অযোধ্যার রামলালার আদলে তৈরি ২০ ফুট উঁচু গণেশ মূর্তি | Zee 24 Ghanta

Published: Sep 14, 2026, 10:15 AM|Updated: Sep 14, 2026, 10:15 AM
Ganesh Chaturthi 2026 | 20-Foot-Tall Ganesha Idol Inspired by Ayodhya’s Ram Lalla | Zee 24 Ghanta

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