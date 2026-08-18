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Kolkata Building Collapse | ভাঙল ২০০ বছরের বাড়ি, ঘটনাস্থলে NDRF | Zee 24 Ghanta

Published: Aug 18, 2026, 02:25 PM|Updated: Aug 18, 2026, 02:32 PM

Kolkata Building Collapse | 200-Year-Old House Collapses, NDRF at the Spot | Zee 24 Ghanta

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