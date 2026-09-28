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Bank Strike | স্থগিত ৩ দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, UFBU-র তরফে বিবৃতি জারি | Zee 24 Ghanta
Bank Strike | স্থগিত ৩ দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট, UFBU-র তরফে বিবৃতি জারি | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 28, 2026, 03:05 PM
|
Updated: Sep 28, 2026, 03:05 PM
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3-day bank strike suspended, official statement issued by UFBU
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