Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta

Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta

Published: Aug 16, 2026, 04:40 PM|Updated: Aug 16, 2026, 04:54 PM

Namkhana News | 30-Year-Old Bridge Collapses in Budhakhali Village of Namkhana | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta
02:52
Patashpur News | পটাশপুরে বাঁধ উপচে ঢুকছে নদীর জল, একাধিক এলাকা জলমগ্ন
02:47
আত্মঘাতী প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার? উদ্ধার সুইসাইড নোট
10:50
প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের রহস্যমৃত্যু! কী বলছে রাজনৈতিক মহল?
05:15
টলিউডে শোকের ছায়া, প্রয়াত পরিচালক রাজা সেন #shorts
00:26
পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার প্রাক্তন স্পিকারের ঝুলন্ত দেহ
07:55
৮০তম স্বাধীনতা দিবসে ১০৩মিনিটের ভাষণ, কোন প্রসঙ্গে জোর?
03:12
TMC News | গ্রেফতারির পরেও হম্বিতম্বি তৃণমূল নেতা, রীতিমতো পুলিসকে হুমকি
02:31
NRS | নার্সের রহস্যমৃত্যু তদন্তে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন | Zee 24 Ghanta
02:17
Tulu Mondal | রক্ষাকবচ পেতে মরিয়া টুলু মণ্ডল | Zee 24 Ghanta
01:26
Nirmal Ghosh | হেলমেট পড়িয়ে থানা থেকে বের করা হল নির্মলকে | Zee 24 Ghanta
03:45
কলকাতার রাজপথে 'হর ঘর তিরঙ্গা' মিছিল
02:39

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৬০০০ মৃত্যু! গত ১০০ বছরে এমন ভয়ংকর দাবদাহ দেখা যায়নি! কী এই আফ্রিকার আগুন আর ওমেগা
2
3
4
5