हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta
Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 16, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 04:54 PM
join
share
Namkhana News | 30-Year-Old Bridge Collapses in Budhakhali Village of Namkhana | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:52
Namkhana News | নামখানার বুধাখালি গ্রামে ভেঙে পড়ল ৩০ বছরের পুরনো সেতু! | Zee 24 Ghanta
02:47
Patashpur News | পটাশপুরে বাঁধ উপচে ঢুকছে নদীর জল, একাধিক এলাকা জলমগ্ন
10:50
আত্মঘাতী প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার? উদ্ধার সুইসাইড নোট
05:15
প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের রহস্যমৃত্যু! কী বলছে রাজনৈতিক মহল?
00:26
টলিউডে শোকের ছায়া, প্রয়াত পরিচালক রাজা সেন #shorts
07:55
পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার প্রাক্তন স্পিকারের ঝুলন্ত দেহ
03:12
৮০তম স্বাধীনতা দিবসে ১০৩মিনিটের ভাষণ, কোন প্রসঙ্গে জোর?
02:31
TMC News | গ্রেফতারির পরেও হম্বিতম্বি তৃণমূল নেতা, রীতিমতো পুলিসকে হুমকি
02:17
NRS | নার্সের রহস্যমৃত্যু তদন্তে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন | Zee 24 Ghanta
01:26
Tulu Mondal | রক্ষাকবচ পেতে মরিয়া টুলু মণ্ডল | Zee 24 Ghanta
03:45
Nirmal Ghosh | হেলমেট পড়িয়ে থানা থেকে বের করা হল নির্মলকে | Zee 24 Ghanta
02:39
কলকাতার রাজপথে 'হর ঘর তিরঙ্গা' মিছিল
Trending
News
Photos
Videos
১৬০০০ মৃত্যু! গত ১০০ বছরে এমন ভয়ংকর দাবদাহ দেখা যায়নি! কী এই আফ্রিকার আগুন আর ওমেগা
2
কেউ ওঁকে ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে, পুলিস সেটা দেখবে: মুখ্যমন্ত্রী
3
আয়ুষ্মান নিয়ে বড় ঘোষণা! দেড় কোটি পরিবার, ৬ কোটি মানুষ আওতায়! কীভাবে পাবেন আয়ুষ্ম
4
'কী করছেন'! ১৭-র শরীরে কামাতুর স্পর্শ...চলন্ত বাইকে চরম অশালীনতা ড্রাইভারের
5
রাজনীতি করতে চাইছেন কুণাল, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন সুকা