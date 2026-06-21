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Abhishek Banerjee | জোকা মেট্রো কারশেডের কাছে ৩০০ কোটি টাকা মাটি চুরির অভিযোগ | Zee 24 Ghanta
Abhishek Banerjee | জোকা মেট্রো কারশেডের কাছে ৩০০ কোটি টাকা মাটি চুরির অভিযোগ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 21, 2026, 06:00 PM IST
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Updated: Jun 21, 2026, 06:00 PM IST
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Massive Scam Unearthing | ₹300-Crore Joka Metro Soil Theft Allegations Against Abhishek Banerjee | #shorts #Zee24Ghanta
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