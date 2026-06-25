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Taratala Godown Collapse | তারাতলা বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার ৫ | Zee 24 Ghanta
Taratala Godown Collapse | তারাতলা বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার ৫ | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 25, 2026, 09:50 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 09:50 PM
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Taratala Godown Collapse | 5 Arrested So Far in Taratala Disaster | Zee 24 Ghanta
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