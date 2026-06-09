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Mamata Banerjee | সৈনিকরা কোথায়? কতজন রইল মমতার পাশে? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 09, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:35 PM IST
Deserted by Her Soldiers: A deep dive into how many loyalists are actually left with Mamata Banerjee amid total structural collapse | Zee 24 Ghanta

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