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Durga Puja 2026 | বর্ধমানের পুজোর মণ্ডপে বরফে ঢাকা ভূস্বর্গ! | Zee 24 Ghanta

Published: Oct 01, 2026, 09:40 PM|Updated: Oct 01, 2026, 09:40 PM
Durga Puja 2026 | A snow-covered Kashmir-inspired paradise comes alive at a Durga Puja pandal in Bardhaman

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