हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Abhishek Banerjee | ফের হাজিরা এড়ালেন সেনাপতি! ক্যামাক স্ট্রিটে CID | Zee 24 Ghanta
Abhishek Banerjee | ফের হাজিরা এড়ালেন 'সেনাপতি'! ক্যামাক স্ট্রিটে CID | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 09, 2026, 09:15 PM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 09:15 PM IST
join
share
'Senapati' Skips Summons Again: Abhishek Banerjee evades CID for the third time as detectives storm his Camac Street office over forgery probe | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:35
Abhishek Banerjee | ফের হাজিরা এড়ালেন 'সেনাপতি'! ক্যামাক স্ট্রিটে CID | Zee 24 Ghanta
17:57
Suvendu Adhikari | BJP in Bengal | উন্নয়নের ১ মাস | Zee 24 Ghanta
12:53
Suvendu Adhikari | দিঘা থেকে সরছে 'ধাম'! বিতর্কে দিঘার জগন্নাথ মন্দির | Zee 24 Ghanta
02:25
INDIA Alliance | দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া' জোটকে ব্যঙ্গ করে পোস্টার | Zee 24 Ghanta
02:54
TMC News | পটাশপুরে কান ধরে ওঠবোস তৃণমূল নেতার | Zee 24 Ghanta
01:01
TMC News | পটাশপুরে কান ধরে ওঠবোস তৃণমূল নেতার | #shorts
01:55
Sabyasachi Dutta | সব্যসাচী দত্তকে লক্ষ্য করে পচা ডিম | #shorts
02:21
Sabyasachi Dutta | বিপুল টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী | Zee 24 Ghanta
07:01
Jahangir Khan | পালিয়েও পার পেল না 'পুষ্পা'! অবশেষে পুলিসের জালে জাহাঙ্গির | Zee 24 Ghanta
06:59
Firhad Hakim | ক্ষমতা হারাতেই বদলে গেল ববিও! ফিরহাদের পা কোন নৌকায়? | Zee 24 Ghanta
06:36
Abhishek Banerjee | এবার আবগারি দুর্নীতির অভিযোগ অভিষেকের বিরুদ্ধে | Zee 24 Ghanta
03:51
Mamata Banerjee | INDIA Alliance | 'ইন্ডিয়া'-জোটকে আঁকড়ে ভাসার চেষ্টা তৃণমূলের! | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
'সততায় মমতাকে একশোয় শূন্য় দেব', বিস্ফোরক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ
Sukhendu Shekhar Ray resignation
34 min ago
2
অভিষেককে নিয়ে বিরাট খবর: কোটি কোটি টাকার ভয়ংকর আবগারি কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস
Abhishek Banerjee
39 min ago
3
ফুটছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর! বইছে রক্তগঙ্গা, মৃত্যুমিছিল, বন্ধ ইন্টারনেট ও মোবাইল
PoK protests
51 min ago
4
'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন,আমি দিদির পাশে', সাফ জবাব দেবর
Dev
1 hr ago
5
কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেল সিআইডি, এবার অভিষেকের গ্রেফতারি নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন
CID Raid in Kalighat
1 hr ago