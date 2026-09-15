Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /সন্তুর রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন খারিজ! Abhishek Banerjee-র বিরুদ্ধে তদন্তের কী হবে?

সন্তুর রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন খারিজ! Abhishek Banerjee-র বিরুদ্ধে তদন্তের কী হবে?

Published: Sep 15, 2026, 11:15 AM|Updated: Sep 15, 2026, 11:47 AM

Abhishek Banerjee | Santu’s Plea to Become Approver Rejected!

Recommended Videos

সন্তুর রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন খারিজ! Abhishek Banerjee-র বিরুদ্ধে তদন্তের কী হবে?
02:28
Surendranath Law College | সই জাল করে টাকা? কাঠগড়ায় সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের VC
02:16
Nandigram By Election | আর কোনও মুখ পেল না মমতা তৃণমূল?
03:56
সেন্ট্রাল কিচেনের পাশে ডেঙ্গির লার্ভা, খবর করতে গেলে চোটপাট! | Zee 24 Ghanta
03:44
প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার নকল স্ট্যাম্প! জমি জালিয়াতির নেপথ্যে কে?
03:51
আফগানিস্তান নয়, Pakisthan-এ মাসুদ আজহার! টানটান নাটক জঙ্গিদেশে | Zee 24 Ghanta
04:58
CPM-এর মিছিল ঘিরে গড়বেতায় রণক্ষেত্র! বাম-বিজেপির সংঘাতে উত্তপ্ত এলাকা
05:27
Ganesh Chaturthi 2026 | অযোধ্যার রামলালার আদলে তৈরি ২০ ফুট উঁচু গণেশ মূর্তি | Zee 24 Ghanta
03:09
Samik Bhattacharya | ‘তৃণমূল বলে কোনও রাজনৈতিক দল নেই আর’ | Zee 24 Ghanta
04:01
Murshidabad Incident | দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে জখম ASI | Zee 24 Ghanta
01:52
Kolkata Medical College | কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভয়ঙ্কর ছবি, ড্রেনের পাশেই চলছে রান্না! | Zee 24 Ghanta
10:49
উত্‍সব আর পুজোয় বিরোধ কী? উত্‍সবের প্রাধান্যে গুরুত্ব হারিয়েছে পুজো?
04:38

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Emmy 2026-এ সেরা ‘The Pitt’, কমেডিতে ‘Widow’s Bay’! কার হাতে গেল কোন পুরস্কার?
2
3
4
5