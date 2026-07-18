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Sukanta Majumdar | 'অভিষেকের সাম্রাজ্য ছিল ফানুস, সরকারের প্রশাসনের কাঁধে চড়ে তৈরি করা' | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 18, 2026, 09:35 PM|Updated: Jul 18, 2026, 09:35 PM
Sukanta Majumdar | ‘Abhishek’s Empire Was a Balloon Built on the Shoulders of the Government and Administration’ | Zee 24 Ghanta

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