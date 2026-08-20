हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Jadavpur | হাতাহাতি, মারধর! ABVP-বাম ছাত্র সংগঠন সংঘর্ষ | Zee 24 Ghanta
Jadavpur | হাতাহাতি, মারধর! ABVP-বাম ছাত্র সংগঠন সংঘর্ষ | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 20, 2026, 10:25 AM
|
Updated: Aug 20, 2026, 10:52 AM
join
share
Jadavpur | Scuffle and Assault! ABVP and Left Student Organisations Clash | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
07:59
Jadavpur | হাতাহাতি, মারধর! ABVP-বাম ছাত্র সংগঠন সংঘর্ষ | Zee 24 Ghanta
07:10
আদতে আবাসন, পরে চরিত্র বদল করে আংশিক বাণিজ্যিক! হোটেলের চরিত্র কেমন?
03:52
Mahua Moitra | মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি, বিপাকে তৃণমূল সাংসদ
05:39
ভোট মিটে যাওয়ার প্রায় ৩ মাস পর ফের ফিরছে ৫০ কোম্পানি বাহিনী
07:17
অবশেষে সরকার সুপার নিউমেরিক পোস্ট প্রত্যাহার করল | Zee 24 Ghanta
05:26
Tarapith Fire | হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জের, ১৫টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ জারি
25:04
তারাপীঠের পর কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড, দমবন্ধ হয়ে ৯ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
03:37
ঋতব্রততেই 'সিলমোহর'! ২ মাসের মধ্যেই মামলা শেষ করতে নির্দেশ
01:20
Dibyendu Adhikari | এগরায় জমা জলে নাভিশ্বাস, পরিদর্শনে বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী
02:45
Patashpur News | পটাশপুরে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, জলমগ্ন হাসপাতাল | Zee 24 Ghanta
05:30
Kolkata Building Collapse | ভাঙল ২০০ বছরের বাড়ি, ঘটনাস্থলে NDRF | Zee 24 Ghanta
01:51
Weather Update | ঝাড়খণ্ডের দিকে সরল নিম্নচাপ, এবার কাটবে দুর্যোগ! | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
তদন্তের মুখেই সাফ হিসাব! ইন্ডিয়াবুলসের দাবি ইওডব্লিউ রিপোর্টেই পরিষ্কার, বকেয়া শূন
2
রক্ত পাচার কাণ্ডে স্বাস্থ্য দফতরের কড়া দাওয়াই! সরকারি ব্লাড ব্যাংকে জারি ৪ দফার নতুন
3
এবিভিপি-বাম ছাত্রদের সংঘর্ষে তোলপাড় যাদবপুর, দু'পক্ষের জমায়েত ঘিরে আজ ফের উত্তেজনা
4
অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! সাফারিতে বেরিয়ে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, মৃত সবাই
5
মাটির বাড়ি থেকে লাল কেল্লা, বাসন্তীর সেলিমার চোখে এখন নতুন স্বপ্ন!