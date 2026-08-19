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Tarapith Fire | হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জের, ১৫টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ জারি | Zee 24 Ghanta
Tarapith Fire | হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জের, ১৫টি হোটেল বন্ধের নির্দেশ জারি | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 19, 2026, 06:05 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 06:05 PM
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Tarapith Fire | Aftermath of Devastating Hotel Fire, Orders Issued to Shut 15 Hotels | Zee 24 Ghanta
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