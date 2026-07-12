Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Sebashray | প্রতারণার পর প্রতারণা! সেবার নামে ভাইপোর বুজরুকি ফাঁস | Zee 24 Ghanta

Sebashray | প্রতারণার পর প্রতারণা! সেবার নামে ভাইপোর বুজরুকি ফাঁস | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 12, 2026, 12:45 PM|Updated: Jul 12, 2026, 12:45 PM
Sebashray | Deception after deception! Allegations over 'Sebashray' spark political row | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Anubrata Mondol | 'কী এমন অপরাধ করলাম?', দিদির হাত ছেড়েই বিস্ফোরক অনুব্রত | Zee 24 Ghanta
11:21
Samik Bhattacharya | 'দল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা মানতে হবে', যা বলছেন শমীক... | Zee 24 Ghanta
04:36
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 445 | Zee 24 Ghanta
00:00
World Football Championship | হালান্ডের কাছে এক্সট্রা স্পেশাল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ, কেন জানেন? | Zee 24 Ghanta
03:01
World Football Championship | আর্জেন্টিনার উইক পয়েন্টে আঘাতের কৌশল সুইস শিবিরের | Zee 24 Ghanta
02:19
World Football Championship | সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পাল্লা ভারী কার? | Zee 24 Ghanta
02:19
Suvendu Adhikari | যেমন কথা তেমণ কাজ, সূর্যপুর ফাঁড়ি উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta
01:27
Weather Update | দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ! শনিবার কেমন থাকবে আবহাওয়া? দেখে নিন! | Zee 24 Ghanta
01:28
World Football Championship | চোট নিয়েই গোল, সেমিফাইনালে খেলবেন তো এমবাপে? | Zee 24 Ghanta
02:28
World Football Championship | ফ্রান্স ২-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়েই চলে গেল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে | Zee 24 Ghanta
02:32
World Football Championship | 'জঘন্যতম এক অভিনেতা'! মেসিকে আক্রমণ অভিনেত্রীর | Zee 24 Ghanta
02:25
chingrighata Metro | টানা তিন দিন, ৬০ ঘণ্টা! বন্ধ থাকবে চিংড়িহাটা উড়ালপুল, কোন বিকল্প পথে যাতায়াত | Zee 24 Ghanta
03:32

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২১ জুলাইয়ে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালন করতে না পারলে কী করবে মমতা শিবির?
Mamata Banerjee1 hr ago
2
dilip ghosh1 hr ago
3
Kolkata and west Bengal Weather Update1 hr ago
4
Baruipur rape and murder case2 hrs ago
5
baruipur mob lynching3 hrs ago