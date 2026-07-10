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Abhishek Banerjee | Sevashray | সেবাশ্রয় শিবিরে ভুল চিকিৎসা, পা বাদ গেছে মহিলার | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 10, 2026, 01:55 PM|Updated: Jul 10, 2026, 01:55 PM
Abhishek Banerjee | Sevashray Camp | Alleged medical negligence at Sevashray camp leaves woman losing her leg | Zee 24 Ghanta

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