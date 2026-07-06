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Shyama Prasad Mukherjee | বদলের বাংলায় ভারত কেশরীর জন্মজয়ন্তী, শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে আসবেন অমিত শাহ | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 06, 2026, 07:00 AM|Updated: Jul 06, 2026, 07:00 AM
Shyama Prasad Mukherjee | Bharat Kesari's birth anniversary in 'Poribortoner Bangla'; Amit Shah to visit Shyama Prasad Mukherjee's residence | Zee 24 Ghanta

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