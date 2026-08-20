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  • /Annapurna Yojana | ২০ অগাস্ট পর্যন্ত যারা অন্নপূর্ণার টাকা পেলেন না, তারা এবার কী করবেন? বিভ্রান্ত না হয়ে জেনে নিন | EXPLAINER

Annapurna Yojana | ২০ অগাস্ট পর্যন্ত যারা অন্নপূর্ণার টাকা পেলেন না, তারা এবার কী করবেন? বিভ্রান্ত না হয়ে জেনে নিন | EXPLAINER

Published: Aug 20, 2026, 07:55 PM|Updated: Aug 20, 2026, 07:55 PM
Annapurna Yojana What should those who did not receive the Annapurna fund by August 20 do

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