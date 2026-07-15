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Anubrata Mondal | মমতার হাত ছেড়ে ঋত শিবিরে কেষ্ট | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 15, 2026, 08:55 PM|Updated: Jul 15, 2026, 09:07 PM

Anubrata Mondal | Anubrata Mondal leaves Mamata's camp, joins Ritabrata's camp | Zee 24 Ghanta

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