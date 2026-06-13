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Aroop Biswas | অরূপ বিশ্বাসের হাতে ৪৮ ঘণ্টা, তারপরই... | Zee 24 Ghanta
Aroop Biswas | অরূপ বিশ্বাসের হাতে ৪৮ ঘণ্টা, তারপরই... | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 13, 2026, 04:10 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 04:10 PM IST
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Aroop Biswas given 48 hours deadline to appear befor police
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